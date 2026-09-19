Сили оборони від початку повномасштабної війни знищили вже понад 50 тисяч артсистем рф - Генштаб
Київ • УНН
Від початку повномасштабної війни українські військові знищили або вивели з ладу понад 50 тисяч артсистем росії. Їх ураження триває.
Українські військові від початку повномасштабного вторгнення знешкодили понад 50 тисяч артилерійських систем російської армії. Про подолання цієї позначки повідомив Генеральний штаб ЗСУ, пише УНН.
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До цієї кількості входять різні типи артилерійських систем противника, які українські військові знищили або вивели з ладу протягом повномасштабної війни.
У Генштабі зазначили, що над знищенням російської артилерії щодня працюють оператори ударних безпілотників, розвідники, фахівці контрбатарейної боротьби, ракетні війська й артилерія та інші складові Сил оборони.
У Генштабі наголосили на значенні контрбатарейної боротьби
Кожна знищена артустановка противника – це врятовані життя наших воїнів і цивільних громадян у прифронтових містах
У ЗСУ додали, що знищення артилерійського потенціалу російської армії продовжується.
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