Силы обороны с начала полномасштабной войны уничтожили уже более 50 тысяч артиллерийских систем рф — Генштаб
Киев • УНН
С начала полномасштабной войны украинские военные уничтожили или вывели из строя более 50 тысяч артиллерийских систем России. Их поражение продолжается.
Украинские военные с начала полномасштабного вторжения обезвредили более 50 тысяч артиллерийских систем российской армии. О преодолении этой отметки сообщил Генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.
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В это количество входят различные типы артиллерийских систем противника, которые украинские военные уничтожили или вывели из строя в ходе полномасштабной войны.
В Генштабе отметили, что над уничтожением российской артиллерии ежедневно работают операторы ударных беспилотников, разведчики, специалисты контрбатарейной борьбы, ракетные войска и артиллерия, а также другие составляющие Сил обороны.
В Генштабе подчеркнули значение контрбатарейной борьбы
Каждая уничтоженная артиллерийская установка противника — это спасенные жизни наших воинов и гражданских жителей прифронтовых городов
В ВСУ добавили, что уничтожение артиллерийского потенциала российской армии продолжается.
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