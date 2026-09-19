Силы обороны с начала полномасштабной войны уничтожили уже более 50 тысяч артиллерийских систем рф — Генштаб

Украинские военные с начала полномасштабного вторжения обезвредили более 50 тысяч артиллерийских систем российской армии. О преодолении этой отметки сообщил Генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.

В это количество входят различные типы артиллерийских систем противника, которые украинские военные уничтожили или вывели из строя в ходе полномасштабной войны.

В Генштабе отметили, что над уничтожением российской артиллерии ежедневно работают операторы ударных беспилотников, разведчики, специалисты контрбатарейной борьбы, ракетные войска и артиллерия, а также другие составляющие Сил обороны.

Каждая уничтоженная артиллерийская установка противника — это спасенные жизни наших воинов и гражданских жителей прифронтовых городов