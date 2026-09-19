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The New York Times

російська пропаганда інсценує "патріотичне піднесення" на ТОТ під час "виборів" - ЦПД

Київ • УНН

 • 12554 перегляди

ЦПД заявляє про постановочні черги, шоу та символіку рф на псевдовиборах до держдуми рф на окупованих територіях. Дільниці відкрили навіть біля фронту.

російська пропаганда інсценує "патріотичне піднесення" на ТОТ під час "виборів" - ЦПД

Із початком основного етапу голосування на псевдовиборах до держдуми рф російська пропаганда розгорнула масштабну інформаційну кампанію, намагаючись створити ілюзію масового "патріотичного піднесення" на тимчасово окупованих територіях України. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України (ЦПД), інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що пропагандистські медіа масово штампують репортажі про нібито "черги та ажіотаж" на дільницях в окупованих містах. У цих сюжетах помітно, що всі члени виборчих комісій носять стрічки в кольорах прапора рф, щоб надати незаконному процесу "патріотичного" значення.

Аби заманити людей на дільниці, окупанти влаштовують різні розваги та шоу. До прикладу, в окупованому Генічеську дільницю стилізували під "60-ті роки" із радянськими піснями та буфетом із лимонадом "Дюшес", намагаючись яскравою ностальгічною картинкою перекрити сіру реальність окупації

- вказують у ЦПД.

Там констатують, що водночас виборчі дільниці відкрили й у прифронтових районах.

кремль свідомо наражає цивільне населення на смертельний ризик виключно заради кількох кадрів для пропагандистських новин. Головна мета цього фарсу - створити брехливу картинку "абсолютної підтримки росії" населенням ТОТ, аби в такий спосіб виправдати агресію та окупацію українських земель

- резюмують у ЦПД.

Нагадаємо

росіяни, які перебувають за кордоном, стикаються з блокуванням доступу до систем дистанційного електронного голосування напередодні виборів до держдуми.

Це фарс держави-окупанта: у МЗС прокоментували російські "вибори" на ТОТ України18.09.26, 12:21 • 4134 перегляди

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоПолітика
російська пропаганда
Війна в Україні
Генічеськ
Рада національної безпеки і оборони України
Україна