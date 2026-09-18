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Вибух біля ТЦК на Львівщині: затриманих підозрюють у теракті, у помешканні одного з них знайшли ще дві саморобні вибухівки

Київ • УНН

 • 2474 перегляди

Двох мешканців Львівщини підозрюють у теракті біля Стрийського ТЦК, де тяжко поранили військовослужбовця. У помешканні одного знайшли ще два СВП.

Вибух біля ТЦК на Львівщині: затриманих підозрюють у теракті, у помешканні одного з них знайшли ще дві саморобні вибухівки

Двом чоловікам, яких затримали після підриву вибухівки біля ТЦК на Львівщині, повідомили про підозру у вчиненні теракту. Як повідомили у СБУ, за місцем проживання одного з фігурантів правоохоронці виявили ще два саморобні вибухові пристрої, передає УНН.

Деталі

Контррозвідка Служби безпеки та Національна поліція "по гарячих слідах" затримали двох мешканців Львівщини, які вчинили теракт біля адмінбудівлі Стрийського районного ТЦК 17 вересня цього року.

Як з’ясувало розслідування, фігуранти закинули саморобний вибуховий пристрій (СВП) на територію військкомату. Унаслідок події постраждав військовослужбовець режимного об’єкта.

Для вчинення теракту його виконавці під’їхали до будівлі районного ТЦК на власному авто, один із зловмисників викинув саморобну бомбу через вікно транспортного засобу на паркувальному майданчику поблизу військкомату і вони поспіхом залишили місце події.

Згодом під час огляду вибухівки військовослужбовцем ТЦК відбулася детонація СВП, через яку він отримав тяжке поранення.

За даними слідства, затриманими виявилися двоє жителів Миколаївського району Львівської області віком 48 та 41 рік.

При обшуку за місцем проживання одного з фігурантів правоохоронці виявили ще два саморобні вибухові пристрої. Їх вилучено та направлено на відповідні експертизи.

Слідчі Служби безпеки повідомили фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (вчинення терористичного акту за попередньою змовою групою осіб).

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину, зокрема ймовірної причетності терористів до співпраці з російськими спецслужбами.

Нагадаємо

У Миколаєві, що на Львівщині, стався вибух біля будівлі ТЦК, поранення отримав військовослужбовець, його госпіталізували.

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніКримінал
Теракт
Вибухи
Війна в Україні
Сутички
ТЦК та СП
Національна поліція України
Львівська область
Служба безпеки України
Україна