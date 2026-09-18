У Карпатах стартував перший саміт "Карпатської вісімки" C8

Сьогодні, 18 вересня, стартував перший саміт "Карпатської вісімки" C8, де зібралися представники України, Польщі, Словаччини, Чехії, Румунії, Угорщини, Австрії, Сербії та ЄС. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Сьогодні, вперше тут, в Україні, в нашій частині Карпат, – саміт, який об’єднує всі карпатські держави, регіони й громади наших країн. Ми даємо старт новому формату C8 – Карпатській вісімці, що об’єднує нас і наших сусідів у Європі: Румунія, Сербія, Польща, Словаччина, Чехія, Австрія, Угорщина і, звісно, Євросоюз загалом - написав Зеленський

Він додав, що це серйозний початок руху, який має ще більше зблизити країни та створити на рівні ЄС ще один сильний елемент взаємодії – безпека, енергетика, значне розширення логістики й транскордонної економічної співпраці та суттєва підтримка наших громад.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський обговорив із Президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, а також домовився про зустріч в Нью-Йорку на полях Генасамблеї.