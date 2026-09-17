Унікальний тираж монет "Червона рута" викарбували в Україні: що на них зображено

В Україні презентували нову срібну пам’ятну монету "Червона рута – голос поколінь", передає УНН із посиланням на НБУ.

Є пісні, які звучать крізь десятиліття, стають голосом поколінь. Саме такою є "Червона рута" Володимира Івасюка. Її співали різні покоління українців. Вона звучала на фестивалях і родинних святах, зі сцени й просто серед друзів. Лунала в різні часи й об’єднувала людей, які могли не знати одне одного, але знали ці слова й цю мелодію. Минають десятиліття, та навіть сьогодні "Червону руту" переспівують молоді виконавці, вкотре підтверджуючи, що українська пісня має власний голос – щирий, сильний, впізнаваний і щоразу новий - йдеться у повідомленні.

У НБУ зазначили, що саме цій пісні та її автору присвятили нову срібну пам’ятну монету "Червона рута – голос поколінь".

Який вигляд має монета?

Номінал монети – 10 гривень. Вона виготовлена зі срібла 925 проби, масою 31,1 г.

На аверсі монети зображено стилізований портрет Володимира Івасюка за піаніно з нотним станом та ручкою. На піаніно розміщено монограму митця, а на тлі – Карпатські гори, з яких тече річка, що своєю формою нагадує скрипку. Русло річки, простягаючись через збірку творів, з якої починається легенда, символічно поєднує аверс монети з її реверсом. Праворуч від портрета – стилізована квітка червоної рути, а над нею – силует дівчини з квіткою в руках.

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На реверсі – річка, що перетворюється на нотний стан з уривком мелодії "Червона рута", яка розбиває каміння режиму, даючи свободу квітці червоної рути – символу національного духу, культурної ідентичності, любові та світла, і продовжує звучати крізь часи.

▪️Художниця – Олександра Кучинська.

▪️Скульптори – Володимир Атаманчук та Анатолій Демяненко.

▪️Тираж – до 10 000 штук.

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