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В Україні випустили срібні монети до 30-річчя гривні - чим унікальний тираж

Київ • УНН

 • 2066 перегляди

Монета номіналом 1 гривня виготовлена зі срібла 925 проби та має тираж до 5 000 штук. Її випуск присвячено реформі 1996 року.

В Україні випустили срібні монети до 30-річчя гривні - чим унікальний тираж

На честь 30-річчя гривні Національний банк України ввів у обіг срібну пам’ятну монету "До 30-річчя грошової реформи в Україні", передає УНН із посиланням на НБУ.

Деталі

Монета присвячена тридцятій річниці проведення в Україні грошової реформи, що ознаменувала введення в обіг національної грошової одиниці з історичною назвою "гривня".

Грошова реформа тривала два тижні – з 2 до 16 вересня 1996 року. У цей період купоно-карбованці вільно та без обмежень обмінювалися на нову грошову одиницю – гривню. І вже з 17 вересня 1996 року гривня стала єдиним законним засобом платежу на всій території України. Це стало важливим етапом утвердження економічної незалежності України.

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"Наша нова пам’ятна монета присвячена не лише ювілею грошової реформи. Вона нагадує про шлях, який Україна і гривня пройшли разом за тридцять років. За цей час гривня стала символом стійкості держави, її поява назавжди закріпила право України самостійно визначати своє економічне майбутнє. Сьогодні наша відповідальність – берегти довіру до національної валюти і робити все, щоб гривня залишалася грошима сильної, вільної європейської держави", – сказав Голова Національного банку Андрій Пишний.

Про дизайн монети

Пам’ятна монета "До 30-річчя грошової реформи в Україні" має номінал 1 гривня, виготовлена зі срібла 925 проби, категорія якості карбування – "спеціальний анциркулейтед", маса дорогоцінного металу в чистоті – 31,1 г. Гурт монети – гладкий із заглибленими написами. Монета оздоблена локальною позолотою. Її тираж – до 5 000 штук.

На аверсі монети відтворено дизайн обігової монети номіналом 1 гривня зразка 2018 року. Угорі зображено малий Державний Герб України; у центрі – в обрамленні давньоруського орнаменту розміщено  написи: УКРАЇНА / 1 / ГРИВНЯ, а також логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України (праворуч); унизу – рік карбування – 2026.

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На реверсі монети відтворено дизайн першої обігової монети номіналом 1 гривня, що була в обігу до 2018 року (зараз поступово вилучається з обігу). Унизу додано рік проведення грошової реформи в Україні – 1996, у центрі – в обрамленні орнаменту зі стилізованих гілок розміщено написи: 1 / ГРИВНЯ.

Автор ідеї та адаптація дизайну – Андрій Сагач.

Художник аверсу – Володимир Дем’яненко. Художник реверсу – Василь Лопата.

Антоніна Туманова

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