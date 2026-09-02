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В Украине выпустили серебряные монеты к 30-летию гривны — чем уникален тираж

Киев • УНН

 • 1854 просмотра

Монета номиналом 1 гривна изготовлена из серебра 925-й пробы и имеет тираж до 5 000 штук. Её выпуск посвящён реформе 1996 года.

В Украине выпустили серебряные монеты к 30-летию гривны — чем уникален тираж

В честь 30-летия гривны Национальный банк Украины ввёл в обращение серебряную памятную монету «К 30-летию денежной реформы в Украине», передаёт УНН со ссылкой на НБУ.

Детали

Монета посвящена тридцатой годовщине проведения в Украине денежной реформы, ознаменовавшей введение в обращение национальной денежной единицы с историческим названием «гривна».

Денежная реформа продолжалась две недели — со 2 по 16 сентября 1996 года. В этот период купоны-карбованцы свободно и без ограничений обменивались на новую денежную единицу — гривну. И уже с 17 сентября 1996 года гривна стала единственным законным платёжным средством на всей территории Украины. Это стало важным этапом утверждения экономической независимости Украины.

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«Наша новая памятная монета посвящена не только юбилею денежной реформы. Она напоминает о пути, который Украина и гривна прошли вместе за тридцать лет. За это время гривна стала символом стойкости государства, её появление навсегда закрепило право Украины самостоятельно определять своё экономическое будущее. Сегодня наша ответственность — беречь доверие к национальной валюте и делать всё, чтобы гривна оставалась деньгами сильного, свободного европейского государства», — сказал Председатель Национального банка Андрей Пышный.

О дизайне монеты

Памятная монета «К 30-летию денежной реформы в Украине» имеет номинал 1 гривна, изготовлена из серебра 925 пробы, категория качества чеканки — «специальный анциркулейтед», масса драгоценного металла в чистоте — 31,1 г. Гурт монеты — гладкий с углублёнными надписями. Монета украшена локальной позолотой. Её тираж — до 5 000 штук.

На аверсе монеты воспроизведён дизайн оборотной монеты номиналом 1 гривна образца 2018 года. Вверху изображён малый Государственный Герб Украины; в центре — в обрамлении древнерусского орнамента размещены  надписи: УКРАЇНА / 1 / ГРИВНЯ, а также логотип Банкнотно-монетного двора Национального банка Украины (справа); внизу — год чеканки — 2026.

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На реверсе монеты воспроизведён дизайн первой оборотной монеты номиналом 1 гривна, находившейся в обращении до 2018 года (сейчас постепенно изымается из обращения). Внизу добавлен год проведения денежной реформы в Украине — 1996, в центре — в обрамлении орнамента из стилизованных ветвей размещены надписи: 1 / ГРИВНЯ.

Автор идеи и адаптация дизайна — Андрей Сагач.

Художник аверса — Владимир Демьяненко. Художник реверса — Василий Лопата.

Антонина Туманова

ЭкономикаКультура
Национальный банк Украины
Андрей Пышный
Украина