Монета "Держим строй!" вошла в десятку лучших в мире

Памятная монета "Держим строй!" одержала победу в номинации "Самая вдохновляющая монета" и вошла в 10 лучших монет мира по итогам престижного международного конкурса "Монета года", который в этом году состоялся, передает УНН.

Результаты конкурса были объявлены 27 августа 2026 года во время Всемирной выставки денег в Питтсбурге (штат Пенсильвания, США).

"Международное признание украинских памятных монет — это признание силы наших символов и смыслов. Монета "Держим строй!" рассказывает миру о сотнях тысяч военнослужащих, которые стоят на защите Украины. Это призыв к единению на всех самых горячих участках, где продолжается борьба Украины. Искренне благодарю художника Андрея Сагача, который сумел воплотить эту историю в художественном образе, нашедшем отклик в сердцах далеко за пределами Украины. Горжусь, что украинская нумизматика в очередной раз подтверждает свой высокий уровень и достойно представляет наше государство на международной арене", — сказал Председатель Национального банка Украины Андрей Пышный.

О памятной монете "Держим строй!"

Памятная монета "Держим строй!" введена в обращение 24 февраля 2025 года по случаю третьей годовщины начала полномасштабного вторжения рф в Украину. Она посвящена несокрушимости украинских военных, которые самоотверженно защищают Родину, и единению всех украинцев на пути к справедливому миру.

Монета имеет номинал 5 гривен, изготовлена из нейзильбера. Тираж — до 50 000 штук в сувенирной упаковке.

На аверсе монеты изображены украинские защитники, которые соединили руки в коллективном рукопожатии в круге единства. Эта композиция подчеркивает сплоченность перед боем, готовность к защите родной земли. На заднем плане схематично изображены линии обороны и направления боевых действий, которые визуально напоминают трезубец.

На реверсе продолжена тематика аверса — изображены воины, уверенно идущие в наступление. В верхней части монеты полукругом размещена надпись ДЕРЖИМ СТРОЙ, а также стилизованные изображения военной техники, олицетворяющие силу и мощь украинской армии. За спинами воинов — надежный тыл, представленный силуэтами гражданских людей разных профессий, которые ежедневно работают, помогают и донатят ради достижения мира.

Художник — Андрей Сагач. Скульпторы: Владимир Атаманчук, Анатолий Демьяненко.

О международном конкурсе "Монета года"

Международный конкурс "Монета года" ежегодно проводит авторитетное нумизматическое издание World Coin News при поддержке The Journal of East Asian Numismatics. В этом году конкурс состоялся в 43-й раз.

Международные эксперты определяли победителей среди около 600 монет из 41 страны мира, выпущенных в 2025 году.

На первом этапе конкурса было отобрано 100 лучших монет (по 10 монет в каждой из 10 номинаций), в список которых вошли две украинские памятные монеты:

"Держим строй!" (нейзильбер, номинал 5 гривен, художник — Андрей Сагач) — в номинации "Самая вдохновляющая монета";

"Мир искусства кутюрье. Любовь Панченко" (серебро, номинал 10 гривен, художник — Андрей Сагач) — в номинации "Самая художественная монета".

В Украине выпустили уникальную памятную серебряную монету к 35-летию Независимости