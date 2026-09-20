россияне ударили авиабомбой по эвакуационному пункту в Краматорске

В результате очередной атаки рф произошло прямое попадание в эвакуационный пункт в Краматорске. Там находились эвакуированные люди и персонал. Об этом сообщил руководитель гуманитарной миссии "Пролиска" Евгений Каплин, передает УНН.

российские террористы нанесли удар авиабомбой по эвакуационному пункту в Краматорске. Произошло прямое попадание. На месте находились эвакуированные люди и персонал, последствия выясняются

В сети появилось видео последствий удара.

Кроме того, Краматорский городской совет сообщил об утреннем артиллерийском обстреле города.

Сегодня в 10:10 российские войска нанесли удар по Краматорску тремя артиллерийскими снарядами. Под вражеским огнем оказался микрорайон Лазурный. К сожалению, в результате обстрела погибла женщина 1956 года рождения. Она просто шла по родным улицам своего города. Ее жизнь оборвали осколки российского снаряда

Также, по имеющимся данным, пострадал еще мужчина 1961 года рождения. Ему оказывается необходимая помощь.

Повреждены учреждение общего среднего образования и несколько многоэтажных жилых домов. россияне в очередной раз сознательно бьют по жилым районам Краматорска, где живут обычные люди. Обстрелы гражданской инфраструктуры и жилых микрорайонов - это не "военные цели". Это террор против мирного населения. Краматорск остается под постоянной угрозой российских атак. Берегите себя и не игнорируйте сигналы воздушной тревоги