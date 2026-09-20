Погода 20 сентября: где в Украине ожидаются туманы и прояснения
Киев • УНН
20 сентября в Украине будет переменная облачность, преимущественно без осадков. На северо-востоке и в Черкасской области утром местами туман.
В воскресенье, 20 сентября, на большей части территории Украины ожидается переменная облачность. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
Детали
По информации синоптиков, в северо-восточных областях и на Черкасчине утром местами туман. Ветер преимущественно юго-западный, 5–10 м/с.
В Киеве и области 20 сентября будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный, 5–10 м/с.
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