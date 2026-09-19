Второй раз за день: СБУ поразила реактивный "Герань-5" новым дроном-перехватчиком
Киев • УНН
СБУ второй раз за день успешно применила новый дрон-перехватчик. Бойцы военной контрразведки поразили российский реактивный "Герань-5".
Бойцы Службы безопасности Украины поразили российский реактивный беспилотник. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.
Детали
Имеем уже второе успешное применение Службой безопасности Украины нового украинского дрона-перехватчика за сегодня. Бойцы военной контрразведки СБУ поразили российский реактивный дрон "Герань-5". Благодарю воинов СБУ за меткость
Дополнительно
Ранее Владимир Зеленский уже показывал боевую работу дронов-перехватчиков для сбития реактивных "шахедов". Отмечается, что СБУ создала и успешно применила новый дрон-перехватчик.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад Главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого. По его словам, речь идет об еще одном положительном результате испытаний перехватчиков против реактивных "шахедов".