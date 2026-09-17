Україна успішно застосувала перехоплювач проти реактивних "шахедів" - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь Головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого. За його словами, йдеться про ще один позитивний результат випробувань перехоплювачів проти реактивних "шахедів". Про це він повідомив на своїй сторінці в Telegram, передає УНН.

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Будемо масштабувати. Крок за кроком знаходимо відповіді на російські загрози і створюємо свої власні, українські засоби тиску на ворога. Готуємо нові активні й далекобійні операції - йдеться в заяві глави держави.

Крім того, він відзначив всі підрозділи, які виконують завдання на фронті.

Донеччина: є необхідна нам динаміка. Купʼянський напрямок: готуємо посилення. Олександрівський напрямок: знищуємо позиції окупантів. На особливу нашу вдячність за підсумками цих днів заслуговують 82-га та 95-та окремі десантно-штурмові бригади - написав Зеленський.

Додатково

Володимир Зеленський заявив, що Україна готує розширення Антибалістичної коаліції та планує до кінця року підготувати перший результат програми Freyja для випробувань.

Нагадаємо

Нещодавно Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки, де йшлося про плани ворога. У зв'язку з цим буде переформатована робота визначених мобільних вогневих груп і рубежів протиповітряного захисту.