Трамп планує підписати закон Ліндсі Грема про санкції проти росії - WSJ

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп планує підписати законопроєкт сенатора Ліндсі Грема про санкції проти рф, який 262 голосами "за" схвалила Палата представників. Про це з посиланням на посадовця Білого дому повідомляє видання The Wall Street Journal, пише УНН.

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Член Палати представників Майкл Маккол (республіканець від штату Техас), який виступав автором цього законопроєкту, стверджував, що ухвалення до зимових місяців є важливим, оскільки створює тиск на російського диктатора Володимира Путіна та його союзників до того, як рф зможе вдарити по цивільній інфраструктурі.

Це вдарить по них там, де їм справді боляче, і забезпечить необхідний важіль впливу, щоб змусити путіна сісти за стіл переговорів. Це також створить тиск на Китай, щоб змусити путіна сісти за стіл переговорів, оскільки вони також постраждають від цих тарифів - сказав Маккол.

Тим часом Грегорі Мікс, провідний представник Демократичної партії у комітеті з закордонних справ Палати представників, висловив скептицизм щодо того, чи досягне законопроєкт своєї мети.

Він надає президенту Трампу широкі нові повноваження щодо тарифів та дозволяє йому скасовувати ті самі санкції, які, як стверджується, він має намір запровадити — санкції, які він міг би запровадити вже сьогодні, але вирішив цього не робити протягом останніх 19 місяців - зазначив він.

Джерела повідомили, що Білий дім тиснув на керівництво республіканців у Палаті представників, щоб ті просунули цей законопроєкт.

Нагадаємо

Палата представників США підтримала сенатську редакцію законопроєкту H.R. 5334, який передбачає масштабне посилення санкцій проти росії та можливість запровадження мит до 100% проти країн, що купують російські енергоносії.