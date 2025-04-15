Майкл МакКоул

На саміті НАТО американські конгресмени очікують, що союзники погодяться дозволити Україні використовувати західну зброю для
нанесення ударів всередині Росії, в тому числі по її енергетичній інфраструктурі та нафтогазових родовищах, щоб зупинити військову
машину Кремля.
Держсекретар США заявив, що Україна повинна буде приймати власні оборонні рішення щодо ударів американською зброєю по рф, а голова Комітету у закордонних справах закликав змінити політику обмежень на використання Україною певних видів озброєнь.
Адміністрацію Байдена звинувачують у тому, що вона в обхід Конгресу надала Гаїті військову допомогу на суму в десятки мільйонів доларів, що потенційно може підірвати підтримку України через обмеженість ресурсів.
Республіканці в Палаті представників планують розглядати допомогу Україні, Ізраїлю, Тайваню окремо, а не одним законопроектом, що потенційно може затягнути процес надання допомоги цим країнам.
Адміністрація Байдена розглядає можливість схвалення продажу Ізраїлю 50 винищувачів F-15 і ракет на суму 18 мільярдів доларів, що є потенційно найбільшою угодою з часу нападу ХАМАС на Ізраїль у жовтні 2023 року.
Спікер Палати представників Майк Джонсон планує винести на голосування законопроект про надання допомоги Україні після великодніх
канікул, про що заявив конгресмен-республіканець Майкл Маккол.
Палата представників може проголосувати за двопартійний законопроект про надання Україні та союзникам 95 мільярдів доларів допомоги наприкінці березня або у квітні після ухвалення закону про фінансування уряду.