Майкл МакКоул

$41.320.07
47.030.11
ukenru
Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 22283 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

Ексклюзив
14 квітня, 16:00 • 143790 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 129892 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 131896 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 129238 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 130629 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 194158 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 77061 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 164241 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 115988 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+18°
6.6м/с
22%
Популярнi новини

Вчені виявили нову групу крові після 50 років досліджень

15 квітня, 03:29 • 41002 перегляди

Радники підштовхують Трампа до більш жорсткого підходу до москви - WSJ

15 квітня, 04:26 • 52625 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

06:00 • 55674 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 45800 перегляди

В Угорщині оцінили вступ України в ЄС: стали відомі сума та наслідки

08:39 • 27696 перегляди
Публікації

"Сірий" iPhone: Чому невеликі мережі продають техніку Apple дешевше

10:42 • 9488 перегляди

"Рівненська вертикаль": як Іванна Смачило очолила Фонд державного майна України та до чого тут міністр Коваль

09:24 • 20074 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 46030 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

06:00 • 55894 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

14 квітня, 16:00 • 143792 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Джо Байден

Марко Рубіо

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Суми

Крим

Китай

Реклама
УНН Lite

"За межами пародії". Модель Ратаковські "обурена" польотом Кеті Перрі у космос на кораблі Blue Origin

10:27 • 4392 перегляди

Маєток Джина Гекмена був заражений гризунами - нові подробиці смерті актора і його дружини

09:38 • 11736 перегляди

Ентоні Маккі: "Месники: Судний день" стане поверненням до класики MCU

07:01 • 13799 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 109537 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 111164 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

SpaceX Starship

Туполєв Ту-22М

Люди

Майкл МакКоул

Новини по темi

У Конгресі США очікують, що на саміті НАТО Україна отримає дозвіл бити по всій території рф

На саміті НАТО американські конгресмени очікують, що союзники погодяться дозволити Україні використовувати західну зброю для нанесення ударів всередині Росії, в тому числі по її енергетичній інфраструктурі та нафтогазових родовищах, щоб зупинити військову машину Кремля.

Війна • 9 липня, 17:34 • 55200 перегляди

Україна має приймати власні рішення щодо захисту – Ентоні Блінкен

Держсекретар США заявив, що Україна повинна буде приймати власні оборонні рішення щодо ударів американською зброєю по рф, а голова Комітету у закордонних справах закликав змінити політику обмежень на використання Україною певних видів озброєнь.

Новини Світу • 23 травня, 04:24 • 22081 перегляди

Адміністрацію Байдена розкритикували за відправку зброї Кенії, а не Україні

Адміністрацію Байдена звинувачують у тому, що вона в обхід Конгресу надала Гаїті військову допомогу на суму в десятки мільйонів доларів, що потенційно може підірвати підтримку України через обмеженість ресурсів.

Війна • 22 травня, 03:22 • 30161 перегляди

Допомога Україні та Ізраїлю: демократи заявили, що розглянуть пропозиції Джонсона

Республіканці в Палаті представників планують розглядати допомогу Україні, Ізраїлю, Тайваню окремо, а не одним законопроектом, що потенційно може затягнути процес надання допомоги цим країнам.

Війна • 17 квітня, 11:02 • 25931 перегляди

CNN: США передадуть Ізраїлю винищувачі F-15 на $18 млрд та ракети

Адміністрація Байдена розглядає можливість схвалення продажу Ізраїлю 50 винищувачів F-15 і ракет на суму 18 мільярдів доларів, що є потенційно найбільшою угодою з часу нападу ХАМАС на Ізраїль у жовтні 2023 року.

Війна • 2 квітня, 03:52 • 29405 перегляди

Джонсон винесе на голосування законопроєкт про допомогу Україні після великодніх канікул - конгресмен

Спікер Палати представників Майк Джонсон планує винести на голосування законопроект про надання допомоги Україні після великодніх канікул, про що заявив конгресмен-республіканець Майкл Маккол.

Політика • 25 березня, 06:37 • 35454 перегляди

CNN: законопроєкт про допомогу Україні може з'явитися у Палаті представників США до квітня

Палата представників може проголосувати за двопартійний законопроект про надання Україні та союзникам 95 мільярдів доларів допомоги наприкінці березня або у квітні після ухвалення закону про фінансування уряду.

Політика • 3 березня, 23:48 • 41388 перегляди