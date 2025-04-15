Майкл МакКоул

CNN: законопроєкт про допомогу Україні може з'явитися у Палаті представників США до квітня

Палата представників може проголосувати за двопартійний законопроект про надання Україні та союзникам 95 мільярдів доларів допомоги наприкінці березня або у квітні після ухвалення закону про фінансування уряду.