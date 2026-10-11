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"путін – м'ясник, він ніколи не буде другом США" – республіканці розкритикували угоду Трампа з росією

Київ • УНН

 • 3136 перегляди

Сенатор Джон Кеннеді назвав путіна м'ясником і виступив проти закупівлі російського дизпалива. Республіканці закликали не послаблювати санкції.

"путін – м'ясник, він ніколи не буде другом США" – республіканці розкритикували угоду Трампа з росією

У Республіканській партії США посилюється критика рішення президента Дональда Трампа дозволити постачання російського дизельного палива. Сенатор Джон Кеннеді назвав володимира путіна "м'ясником" і заявив, що російський диктатор ніколи не стане другом Сполучених Штатів. Про це повідомляє The Hill, пише УНН.

Деталі

Коментуючи домовленість із росією, Кеннеді наголосив, що загалом підтримує президента США, однак категорично не погоджується з рішенням закуповувати російське пальне.

володимир путін – м'ясник. Він м'ясник власного народу. І він м'ясник добрих людей України. Він ніколи не буде нашим другом

– заявив сенатор.

Республіканці виступили проти послаблення санкцій

Кеннеді визнав, що Трамп намагається знизити ціни на дизельне пальне, однак переконаний, що завершення війни в Ірані могло б ефективніше розв'язати проблему подорожчання енергоносіїв.

Колишній конгресмен Майк Роджерс також виступив проти імпорту російського дизельного палива. Натомість він запропонував тимчасово обмежити американський експорт, щоб полегшити ситуацію для фермерів під час збору врожаю.

У Конгресі США готують законопроєкт про заборону будь-яких закупівель російської нафти11.10.26, 06:15 • 18057 переглядiв

Республіканець Браян Фіцпатрік представив двопартійний законопроєкт "Закон Рональда Рейгана про мир через силу", який, за його словами, має перешкодити скасуванню антиросійських санкцій. Водночас він публічно підтримав Президента України Володимира Зеленського, наголосивши, що той користується широкою підтримкою в Конгресі США.

До критики долучився й конгресмен Майкл Маккол. Він попередив, що послаблення нафтових санкцій може забезпечити кремль додатковими коштами для продовження війни проти України.

Сенаторка Ліза Мурковскі також закликала Трампа використовувати санкційні повноваження замість дозволу росії заробляти на експорті пального.

Ми можемо обговорити повернення росії на світові енергетичні ринки після закінчення війни, але тим часом нам потрібно відрізати все, що її підживлює

– наголосила вона.

Критика з боку республіканців пролунала також на тлі заяв Трампа щодо необхідності зміни українського керівництва. Частина однопартійців президента США відкрито виступила на підтримку Зеленського та проти кроків, які можуть посилити економічні можливості росії.

Відносини Трампа і Зеленського впали до найнижчої точки, однак американці не планують припиняти надавати розвіддані – WSJ11.10.26, 15:20 • 6494 перегляди

Степан Гафтко

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