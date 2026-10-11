"путин — мясник, он никогда не будет другом США" — республиканцы раскритиковали соглашение Трампа с Россией

В Республиканской партии США усиливается критика решения президента Дональда Трампа разрешить поставки российского дизельного топлива. Сенатор Джон Кеннеди назвал владимира путина «мясником» и заявил, что российский диктатор никогда не станет другом Соединённых Штатов. Об этом сообщает The Hill, пишет УНН.

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Комментируя договорённость с россией, Кеннеди подчеркнул, что в целом поддерживает президента США, однако категорически не согласен с решением закупать российское топливо.

владимир путин — мясник. Он мясник собственного народа. И он мясник добрых людей Украины. Он никогда не будет нашим другом — заявил сенатор.

Республиканцы выступили против смягчения санкций

Кеннеди признал, что Трамп пытается снизить цены на дизельное топливо, однако убеждён, что завершение войны в Иране могло бы эффективнее решить проблему подорожания энергоносителей.

Бывший конгрессмен Майк Роджерс также выступил против импорта российского дизельного топлива. Вместо этого он предложил временно ограничить американский экспорт, чтобы облегчить положение фермеров во время сбора урожая.

В Конгрессе США готовят законопроект о запрете любых закупок российской нефти

Республиканец Брайан Фицпатрик представил двухпартийный законопроект «Закон Рональда Рейгана о мире через силу», который, по его словам, должен помешать отмене антироссийских санкций. В то же время он публично поддержал Президента Украины Владимира Зеленского, подчеркнув, что тот пользуется широкой поддержкой в Конгрессе США.

К критике присоединился и конгрессмен Майкл Маккол. Он предупредил, что ослабление нефтяных санкций может обеспечить кремлю дополнительные средства для продолжения войны против Украины.

Сенатор Лиза Мурковски также призвала Трампа использовать санкционные полномочия вместо того, чтобы позволять россии зарабатывать на экспорте топлива.

Мы можем обсудить возвращение россии на мировые энергетические рынки после окончания войны, но пока нам нужно отсечь всё, что её подпитывает — подчеркнула она.

Критика со стороны республиканцев прозвучала также на фоне заявлений Трампа о необходимости смены украинского руководства. Часть однопартийцев президента США открыто выступила в поддержку Зеленского и против шагов, которые могут усилить экономические возможности россии.

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