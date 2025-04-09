На саммите НАТО американские конгрессмены ожидают, что союзники согласятся разрешить Украине использовать западное оружие для
нанесения ударов внутри России, в том числе по ее энергетической инфраструктуре и нефтегазовым месторождениям, чтобы остановить
военную машину Кремля.
Госсекретарь США заявил, что Украина должна будет принимать собственные оборонные решения относительно ударов американским оружием
по РФ, а председатель Комитета по иностранным делам призвал изменить политику ограничений на использование Украиной определенных
видов вооружений.
Администрацию Байдена обвиняют в том, что она в обход Конгресса предоставила Гаити военную помощь на сумму в десятки миллионов
долларов, что потенциально может подорвать поддержку Украины из-за ограниченности ресурсов.
Республиканцы в Палате представителей планируют рассматривать помощь Украине, Израилю, Тайваню отдельно, а не одним
законопроектом, что потенциально может затянуть процесс оказания помощи этим странам.
Администрация Байдена рассматривает возможность одобрения продажи Израилю 50 истребителей F-15 и ракет на сумму 18 миллиардов
долларов, что является потенциально крупнейшей сделкой со времени нападения ХАМАС на Израиль в октябре 2023 года.
Спикер Палаты представителей Майк Джонсон планирует вынести на голосование законопроект о предоставлении помощи Украине после
пасхальных каникул, о чем заявил конгрессмен-республиканец Майкл Маккол.
Палата представителей может проголосовать за двухпартийный законопроект о предоставлении Украине и союзникам 95 миллиардов
долларов помощи в конце марта или в апреле после принятия закона о финансировании правительства.