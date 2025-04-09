Майкл Маккол

CNN: законопроект о помощи Украине может появиться в Палате представителей США до апреля

Палата представителей может проголосовать за двухпартийный законопроект о предоставлении Украине и союзникам 95 миллиардов долларов помощи в конце марта или в апреле после принятия закона о финансировании правительства.