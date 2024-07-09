В Конгрессе США ожидают, что на саммите НАТО союзники согласуют позицию и позволят Украине использовать западное оружие для нанесения ударов внутри территории рф. Об этом заявил конгрессмен-демократ Джейк Окинклосс, передает Голос Америки, пишет УНН.

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Хотелось бы более агрессивного заявления о разрешении бить по территории России, в частности по энергетической инфраструктуре - сказал конгрессмен.

Он выразил надежду, что Украине позволят "наносить удары в любое время и в любом месте внутри России любым оружием". Окинклосс уверен, что украинцы должны бить не только по местам дислокации российских войск и промышленной базе их военной машины, а "самое главное - по их энергетической инфраструктуре".

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Также он подчеркнул, что разрешение Киеву наносить удары где угодно внутри России поддерживает "большинство Конгресса".

По его мнению, благодаря этому Украина сможет остановить российскую энергетику, которая военную машину кремля.

Нам нужно сделать две взаимодополняющие вещи. Первая - нанести удары по нефтяным и газовым месторождениям. Ремонт таких вещей очень дорогой, и нужно очень много времени, чтобы снова их запустить. Во-вторых - нам придется усилить санкции на важнейшие ресурсы, необходимые для восстановления этих месторождений - объясняет Джейк Окинклосс.

Конгрессмен-республиканец Майкл Маккол, председатель комитета Палаты представителей по иностранным делам, также надеется, что страны НАТО после саммита в Вашингтоне "выйдут более едиными, чем когда-либо".

Он также подчеркнул, что союзники не должны "связывать Украине руки за спиной".

Ради Бога, дайте им то, что им нужно. Пусть достигнут победы... Они очень опытные. Они очень закалены в боях - уверен конгрессмен.

Напомним

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина работает над получением разрешения от США использовать американское дальнобойное оружие по военным аэродромам рф.

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