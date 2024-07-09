Киев • УНН
Ожидается, что на саммите НАТО в Вашингтоне Украина получит положительные новости по противовоздушной обороне, включая систему Patriot, а также объявления по оборонному производству, устойчивости и кибербезопасности.
Украину на саммите НАТО в Вашингтоне ждут позитивные новости по противовоздушной обороне, в частности систем Patriot. Об этом в понедельник, 8 июля, во время онлайн-дискуссии Foreign Policy "НАТО в новой эре" заявила посол США при НАТО Джулианна Смит, передает УНН со ссылкой на Голос Америки.
"Будут свежие новости по ПВО. Украинцы в апреле попросили у НАТО семь систем Patriot. И мы имеем очень положительный ответ на этот счет, который поступит в ближайшие дни", - сказала Смит.
Она отметила, что в Вашингтоне "будет большая неделя". И призвала следить за "конкретными объявлениями, которые будут поступать для Украины, для союзников по НАТО, новостями об оборонном производстве, об устойчивости, о кибербезопасности".
Также посолка отметила, что Президент Украины Владимир Зеленский во время саммита "почувствует устойчивую преданность Украине" со стороны НАТО.
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"У нас будет финансовое обязательство, согласно которому и Украина, и москва очень четко поймут, что мы, трансатлантические партнеры, никуда не отступим. Как вы знаете, путин предполагал, что мы все отвернемся. Нас это не отвлекает. Мы сосредоточены на вопросе Украины и собираемся придерживаться выбранного курса, поэтому следите за объявлениями финансовых обязательств", - сказала Смит.
Она также отметила, что во время саммита для Украины подготовят "мост к членству".
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"Что это означает? Это означает, что альянс объявит о том, что он возьмет на себя роль координатора помощи, которая поступает в Украину, а также обучение украинских сил, которое мы все сейчас проводим", - сказала посолка.
Она добавила, что НАТО планирует назначить нового высокого представителя в Киеве, "который поможет руководить работой, которую НАТО проводит с украинцами относительно таких вещей, как модернизация, совместимость, стандартизация".
В то же время она подтвердила, что "альянс не предоставит Украине приглашение присоединиться сейчас, в июле 2024 г."
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Джулианна Смит отметила, что саммит в Вашингтоне позволит продемонстрировать членам альянса поддержку альянса со стороны США, которая, по словам посолки, является двухпартийной:
"Будут представлены все 50 штатов. Они увидят активное участие обеих сторон, как Сената, так и Палаты представителей. Они (участники саммита, - ред.) почувствуют приверженность в Соединенных Штатах к этому альянсу".
С другой стороны, убеждает Смит, саммит позволит убедить американцев, что Вашингтон - не одинок в поддержке Украины:
"Европейцы предоставляют не только важную экономическую и гуманитарную помощь. Европейский Союз предоставляет оружие, важный оборонный потенциал на миллиарды евро. Поэтому, когда посмотрите на то, что происходит вокруг Украины, - это совместные усилия. Это трансатлантический проект. Мы стараемся, чтобы это поняли люди по обе стороны Атлантики, но особенно здесь, в Соединенных Штатах".
Ранее
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в мае россия применила против Украины 3,2 тыс. управляемых авиабомб, а в следующем месяце количество применения таких бомб может достичь 3,5 тыс. Поэтому для защиты Украины необходимо хотя бы семь дополнительных систем ПВО Patriot, из которых две для Харькова.