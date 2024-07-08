Зеленский озвучил ожидания от саммита НАТО

Президент Владимир Зеленский заявил, что ожидает от саммита НАТО очень конкретных шагов от партнеров. Будет заседание по усилению ПВО Украины. Об этом он сообщил во время пресс-конференции в Варшаве, передает УНН.

"От саммита НАТО я жду очень конкретных ответов и шагов наших партнеров. У нас будет заседание по усилению ПВО Украины, нашей гражданской инфраструктуры, энергетической сети. Я жду конкретных шагов. Мы заранее обсуждаем количество систем различного характера ПВО, которыми могут партнеры, члены НАТО усилить Украину", - рассказал Зеленский.

По его словам, также хотелось бы услышать от партнеров большую стойкость и сильный ответ на удар, который рф в очередной раз сделала по украинскому населению.

"Кроме ПВО, мне кажется вопрос который мы подняли уже не один раз - это возможность использовать соответствующее оружие наших партнеров именно по тем военным базам и площадкам, которыми пользуется рф, чтобы наносить удары по Украине. Я думаю, что такое решение очень бы хотелось бы получить от наших партнеров. Или им хочется еще раз увидеть еще удары. Знаете, какой-то такой страшный сериал. Еще удары, еще по больницам, еще по школам, еще по университетам. Поэтому я думаю, что лучше дать украинцам возможность, если кто-то не может решить для себя быть мощным, дать возможность Украине использовать соответствующие возможности", - заявил Зеленский.

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ожидает на саммите НАТО принятия сильного пакета для Украины и новых объявлений по противовоздушной обороне.