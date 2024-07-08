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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский озвучил ожидания от саммита НАТО

Зеленский озвучил ожидания от саммита НАТО

Киев  •  УНН

8 июля 2024, 14:55  •  7593 просмотра

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Президент Зеленский ожидает очень конкретных шагов от партнеров по НАТО на саммите, включая укрепление украинской противовоздушной обороны, гражданской инфраструктуры и энергетической сети.

Президент Владимир Зеленский заявил, что ожидает от саммита НАТО очень конкретных шагов от партнеров. Будет заседание по усилению ПВО Украины.  Об этом он сообщил  во время пресс-конференции в Варшаве, передает УНН.

"От саммита НАТО я жду очень конкретных ответов и шагов наших партнеров. У нас будет заседание по усилению ПВО Украины, нашей гражданской инфраструктуры, энергетической сети. Я жду конкретных шагов. Мы заранее обсуждаем количество систем различного характера ПВО, которыми могут партнеры, члены НАТО усилить Украину", - рассказал Зеленский.

По его словам, также хотелось бы услышать от партнеров большую стойкость и сильный ответ на удар, который рф в очередной раз сделала по украинскому населению.

"Кроме ПВО, мне кажется вопрос который мы подняли уже не один раз - это возможность использовать соответствующее оружие наших партнеров именно по тем военным базам и площадкам, которыми пользуется рф, чтобы наносить удары по Украине. Я думаю, что такое решение очень бы хотелось бы получить от наших партнеров. Или им хочется еще раз увидеть еще удары. Знаете, какой-то такой страшный сериал. Еще удары, еще по больницам, еще по школам, еще по университетам. Поэтому я думаю, что лучше дать украинцам возможность, если кто-то не может решить для себя быть мощным, дать возможность Украине использовать соответствующие возможности", - заявил Зеленский.

В результате российской атаки на Киев уже известно о 21 погибшем - ГСЧС8 июля 2024, 13:38 • 17890 просмотров

Дополнение  

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ожидает на саммите НАТО принятия сильного пакета для Украины и новых объявлений по противовоздушной обороне. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Войнаполитика
natoNATO
varshavaВаршава
yens-stoltenberhЙенс Столтенберг
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
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