По состоянию на 16:30 в результате вражеской атаки по столице 21 человек погиб, 65 пострадали, 7 человек спасены. Продолжается ликвидация последствий сегодняшней атаки в трех районах Киева - Днепровском, Шевченковском и Соломенском. Об этом в понедельник сообщили в ГСЧС, передает УНН.

Детали

Как сообщается, в трех районах Киева до сих пор продолжается ликвидация последствий сегодняшней атаки - Днепровском, Шевченковском и Соломенском.

В результате вражеской атаки по столице 21 человек погиб, 65 пострадали, 7 человек спасены.

На местах событий привлечено 372 спасателя и 49 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники.

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