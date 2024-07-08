По данным Офиса Генпрокурора, среди жертв ракетной атаки российских войск на Киев - двое детей, которых достали из-под завалов многоквартирного дома, пишет УНН.

Детали

"Количество пострадавших в результате вражеской атаки по Киеву возросло до 78. Известно о 19 погибших, из них двое детей, которых достали из-под завалов многоквартирного дома. 7 погибших в Соломенском; 5 в Шевченковском и еще 7 погибших в Днепровском районе. Число травмированных возросло до 59", - сообщили в Офисе Генпрокурора в Telegram.

"Все пострадавшие - гражданские лица", - отметили в ведомстве.

Добавим

Мэр Киева сообщал о 96 пострадавших в столице.