Йенс Столтенберг

Белый дом о саммите НАТО: члены Альянса объявят о намерении предоставить Украине 40 млрд евро в течение 2025 года

На саммите НАТО члены Альянса объявят о своем намерении предоставить Украине финансирование в размере 40 миллиардов евро в течение следующего года, а также о мерах, направленных на укрепление обороноспособности Украины и приближение ее к членству в НАТО.