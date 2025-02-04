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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 27840 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что временная уступка оккупированными территориями может быть вариантом прекращения войны. Он отметил важность получения Украиной гарантий безопасности в обмен на такой шаг.

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WP: на заседании «Рамштайн» Украине могут предложить «конкретные шаги» для членства в НАТО

На следующей встрече «Рамштайн» Украина может получить предложения по интеграции в НАТО. Западные дипломаты рассматривают варианты конкретной поддержки Украины на пути к членству в Альянсе.

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Мы должны были предоставить Украине больше оружия и гораздо раньше: Столтенберг признался, о чем сожалеет

Экс-генсек НАТО Столтенберг признал, что Украине должны были предоставить больше оружия до вторжения рф. Он считает, что более ранняя и масштабная поддержка могла бы предотвратить вторжение или усложнить его.

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Украину могут принять в НАТО без деоккупации территорий - Столтенберг

Бывший генсек НАТО допустил возможность вступления Украины в Альянс без полной деоккупации. Он привел примеры Японии и Западной Германии, где гарантии безопасности не распространялись на все территории.

Война • 4 октября, 22:45 • 46079 просмотра

И Байден, и Трамп позволят Украине бить вглубь рф - Волкер

Экс-спецпредставитель США Курт Волкер считает, что администрация Байдена вскоре позволит Украине наносить удары по рф. По его словам, Трамп в случае победы может пойти еще дальше.

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Зеленский поздравил Рютте с должностью Генсека НАТО: надеется на продуктивное сотрудничество

Президент Украины поздравил Марка Рютте со вступлением в должность Генсека НАТО. Зеленский надеется на продуктивное сотрудничество для укрепления безопасности и партнерства на пути Украины к членству в Альянсе.

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Марк Рютте вступил в должность генсека НАТО, заменив Столтенберга

Бывший премьер Нидерландов Марк Рютте возглавил НАТО, сменив Йенса Столтенберга. Его главные задачи - поддержка Украины, увеличение оборонных расходов стран-членов и сохранение участия США в европейской безопасности.

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Ядерная риторика путина не должна сдерживать НАТО от помощи Украине - Столтенберг

Глава НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ядерные угрозы путина не должны препятствовать предоставлению военной помощи Украине.

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Зеленский встретился с президентом Панамы: обсудили Формулу мира

Президент Украины Зеленский провел встречу с лидером Панамы Хосе Мулино во время визита в США. Они обсудили реализацию Формулы мира, сотрудничество в ООН и развитие двусторонних отношений, в частности в сельском хозяйстве.

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Зеленский встретился со Столтенбергом: указал на важность быстрого приглашения Украины в НАТО и реализации договоренностей Вашингтонского саммита

Президент Украины поблагодарил Генсека НАТО за поддержку и обсудил усиление ПВО. Зеленский подчеркнул важность быстрого приглашения Украины в НАТО и реализации договоренностей Вашингтонского саммита.

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В сентябре состоится заседание военного комитета НАТО: обсудят программы по поддержке Украины

В октябре состоится заседание Военного комитета НАТО, где обсудят поддержку Украины. Планируется создание миссии НАТО по безопасности и подготовке для Украины и запуск Совместного центра анализа НАТО-Украина.

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Альянс назначил нового руководителя Представительства НАТО в Украине

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назначил Патрика Тернера старшим представителем Альянса во главе миссии в Украине, который будет координировать усилия НАТО и предоставлять оценку ситуации в Украине до момента приобретения ею членства в НАТО.

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Украине помогают не достаточно для победы - Зеленский

По словам Президента Владимира Зеленского, Украина получает недостаточно помощи, чтобы победить в войне с Россией, а лишь для того, чтобы продержаться.

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Зеленский о сбитии Польшей российских ракет над Украиной: технически и юридически рассматривается этот вопрос

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Столтенберг высказался против сбивания Польшей российских ракет

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не согласился с предложением Польши использовать свои системы противовоздушной обороны для сбивания российских ракет над территорией Украины, подтвердив политику НАТО не вмешиваться непосредственно в конфликт.

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Может ли Польша сбивать ракеты над Украиной - заявление генсека НАТО

НАТО не будет принимать непосредственного участия в конфликте, но будет продолжать поддерживать Украину системами противовоздушной обороны и боеприпасами.

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Кулеба о вступлении в НАТО: "Не можем ждать еще 75 лет"

Украина не может ждать вступления в НАТО еще 75 лет и должна стать членом Альянса как можно быстрее, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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Столтенберг нет никаких сомнений, что Северная Корея оказывает военную помощь россии

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что нет никаких сомнений в том, что Северная Корея оказывает значительную военную поддержку россии в ее войне против Украины.

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НАТО и Япония усилят совместные учения из-за угрозы воспроизведения "событий в Украине уже в Азии"

НАТО и Япония договорились о проведении совместных учений в евроатлантических водах и усилении обмена разведданными из-за опасений, что события, подобные войне в Украине, могут произойти в Азии.

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Если партнеры хотят, чтобы Украина победила, то нужно снять все ограничения - Зеленский

Президент Зеленский призвал снять все ограничения на использование Украиной оружия, предоставленного союзниками, для нанесения ударов по российским военным базам, с которых осуществляются атаки, заявив, что для победы и выживания Украины нужны конкретные и быстрые шаги.

Война • 11 июля, 19:02 • 84423 просмотра

Генсек НАТО приветствовал решение стран, которые ослабили ограничения по использованию их оружия Украиной

Украина имеет право на самооборону, включая нанесение ударов по законным военным целям на территории россии, и союзники по НАТО ослабили ограничения на использование Украиной своего оружия, позволив ей осуществлять такие удары, заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Война • 11 июля, 18:55 • 78092 просмотра

Зеленский о членстве в НАТО: "мы очень близки к нашей цели"

Украина очень близка к тому, чтобы получить приглашение к вступлению в НАТО, считает президент Владимир Зеленский, который высказал это мнение во время совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Война • 11 июля, 18:31 • 60077 просмотра

Зеленский о встрече Совета Украина - НАТО: обсудим, как усилить украинских бойцов

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что во время встречи в формате Совет Украина - НАТО будет обсуждаться, как углубить сотрудничество все больше.

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рф полностью занята войной против Украины: в НАТО не видят военной угрозы со стороны москвы для любого члена Альянса

НАТО не видит непосредственной военной угрозы для любого члена Альянса, поскольку россия сейчас полностью задействована в войне против Украины. Однако в Альянисе сохраняют бдительность относительно потенциальных кибератак, саботажа и других враждебных действий.

Война • 10 июля, 17:05 • 23708 просмотра

Белый дом о саммите НАТО: члены Альянса объявят о намерении предоставить Украине 40 млрд евро в течение 2025 года

На саммите НАТО члены Альянса объявят о своем намерении предоставить Украине финансирование в размере 40 миллиардов евро в течение следующего года, а также о мерах, направленных на укрепление обороноспособности Украины и приближение ее к членству в НАТО.

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Поддержка Украины - в центре внимания во время открытия саммита НАТО

Лидеры НАТО собираются на юбилейный саммит в Вашингтоне, главным приоритетом которого является поддержка защиты Украины от российского вторжения, с целью координации помощи и предоставления большего количества боеприпасов, средств противовоздушной обороны и другой помощи.

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