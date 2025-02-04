Йенс Столтенберг назначен министром финансов Норвегии в новом правительстве страны. Назначение произошло после выхода Центристской партии из правительства из-за споров по энергетическим директивам ЕС.
Бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что временная уступка оккупированными территориями может быть вариантом прекращения войны. Он отметил важность получения Украиной гарантий безопасности в обмен на такой шаг.
На следующей встрече «Рамштайн» Украина может получить предложения по интеграции в НАТО. Западные дипломаты рассматривают варианты конкретной поддержки Украины на пути к членству в Альянсе.
Экс-генсек НАТО Столтенберг признал, что Украине должны были предоставить больше оружия до вторжения рф. Он считает, что более ранняя и масштабная поддержка могла бы предотвратить вторжение или усложнить его.
Бывший генсек НАТО допустил возможность вступления Украины в Альянс без полной деоккупации. Он привел примеры Японии и Западной Германии, где гарантии безопасности не распространялись на все территории.
Экс-спецпредставитель США Курт Волкер считает, что администрация Байдена вскоре позволит Украине наносить удары по рф. По его словам, Трамп в случае победы может пойти еще дальше.
Президент Украины поздравил Марка Рютте со вступлением в должность Генсека НАТО. Зеленский надеется на продуктивное сотрудничество для укрепления безопасности и партнерства на пути Украины к членству в Альянсе.
Бывший премьер Нидерландов Марк Рютте возглавил НАТО, сменив Йенса Столтенберга. Его главные задачи - поддержка Украины, увеличение оборонных расходов стран-членов и сохранение участия США в европейской безопасности.
Глава НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ядерные угрозы путина не должны препятствовать предоставлению военной помощи Украине.
Президент Украины Зеленский провел встречу с лидером Панамы Хосе Мулино во время визита в США. Они обсудили реализацию Формулы мира, сотрудничество в ООН и развитие двусторонних отношений, в частности в сельском хозяйстве.
Президент Украины поблагодарил Генсека НАТО за поддержку и обсудил усиление ПВО. Зеленский подчеркнул важность быстрого приглашения Украины в НАТО и реализации договоренностей Вашингтонского саммита.
Европарламент завтра рассмотрит резолюцию об отмене ограничений на использование Украиной западного оружия для ударов по РФ. Столтенберг поддержал обсуждение этого вопроса, но решение должны принимать отдельные союзники.
17-18 октября 2024 года в Брюсселе пройдет встреча министров обороны НАТО. Это будет первое заседание под председательством нового Генерального секретаря Альянса Марка Рютте.
В октябре состоится заседание Военного комитета НАТО, где обсудят поддержку Украины. Планируется создание миссии НАТО по безопасности и подготовке для Украины и запуск Совместного центра анализа НАТО-Украина.
В МИД подчеркнули, что Украина должна иметь возможность не только отражать атаки россии, но и наносить удары по военным объектам внутри страны, откуда эти атаки исходят.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назначил Патрика Тернера старшим представителем Альянса во главе миссии в Украине, который будет координировать усилия НАТО и предоставлять оценку ситуации в Украине до момента приобретения ею членства в НАТО.
По словам Президента Владимира Зеленского, Украина получает недостаточно помощи, чтобы победить в войне с Россией, а лишь для того, чтобы продержаться.
Зеленский заявил, что сбивание Польшей российских ракет над Украиной является справедливым вопросом, который рассматривается с технической и юридической точки зрения, поскольку речь идет о безопасности Польши и западных регионов Украины с газовыми хранилищами.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не согласился с предложением Польши использовать свои системы противовоздушной обороны для сбивания российских ракет над территорией Украины, подтвердив политику НАТО не вмешиваться непосредственно в конфликт.
НАТО не будет принимать непосредственного участия в конфликте, но будет продолжать поддерживать Украину системами противовоздушной обороны и боеприпасами.
Украина не может ждать вступления в НАТО еще 75 лет и должна стать членом Альянса как можно быстрее, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что нет никаких сомнений в том, что Северная Корея оказывает значительную военную поддержку россии в ее войне против Украины.
НАТО и Япония договорились о проведении совместных учений в евроатлантических водах и усилении обмена разведданными из-за опасений, что события, подобные войне в Украине, могут произойти в Азии.
Президент Зеленский призвал снять все ограничения на использование Украиной оружия, предоставленного союзниками, для нанесения ударов по российским военным базам, с которых осуществляются атаки, заявив, что для победы и выживания Украины нужны конкретные и быстрые шаги.
Украина имеет право на самооборону, включая нанесение ударов по законным военным целям на территории россии, и союзники по НАТО ослабили ограничения на использование Украиной своего оружия, позволив ей осуществлять такие удары, заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Украина очень близка к тому, чтобы получить приглашение к вступлению в НАТО, считает президент Владимир Зеленский, который высказал это мнение во время совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что во время встречи в формате Совет Украина - НАТО будет обсуждаться, как углубить сотрудничество все больше.
НАТО не видит непосредственной военной угрозы для любого члена Альянса, поскольку россия сейчас полностью задействована в войне против Украины. Однако в Альянисе сохраняют бдительность относительно потенциальных кибератак, саботажа и других враждебных действий.
На саммите НАТО члены Альянса объявят о своем намерении предоставить Украине финансирование в размере 40 миллиардов евро в течение следующего года, а также о мерах, направленных на укрепление обороноспособности Украины и приближение ее к членству в НАТО.
Лидеры НАТО собираются на юбилейный саммит в Вашингтоне, главным приоритетом которого является поддержка защиты Украины от российского вторжения, с целью координации помощи и предоставления большего количества боеприпасов, средств противовоздушной обороны и другой помощи.