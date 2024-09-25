Зеленский встретился со Столтенбергом: указал на важность быстрого приглашения Украины в НАТО и реализации договоренностей Вашингтонского саммита

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в США провел встречу с Генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, где подчеркнул важность быстрого приглашения Украины в НАТО и реализации договоренностей Вашингтонского саммита, о чем сообщил в среду в соцсетях, пишет УНН.

Во время встречи с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом поблагодарил его за поддержку Украины во время пребывания на посту Генерального секретаря Альянса. За усилия для объединения мира, чтобы помочь Украине, укрепить нашу армию. Мы обсудили необходимость усиления украинской ПВО, продолжение работы ради того, чтобы наше государство получило приглашение в НАТО как можно скорее, и важность своевременной реализации всех договоренности Вашингтонского саммита Альянса - написал Зеленский.

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