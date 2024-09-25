Зеленський зустрівся зі Столтенбергом: вказав на важливість швидкого запрошення України до НАТО та реалізації домовленостей Вашингтонського саміту

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до США провів зустріч з Генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, де наголосив на важливості швидкого запрошення України до НАТО та реалізації домовленостей Вашингтонського саміту, про що повідомив у середу у соцмережах, пише УНН.

Під час зустрічі з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом подякував йому за підтримку України під час перебування на посаді Генерального секретаря Альянсу. За зусилля для об’єднання світу, щоб допомогти Україні, зміцнити нашу армію. Ми обговорили необхідність посилення української ППО, продовження роботи заради того, щоб наша держава отримала запрошення в НАТО якомога скоріше, та важливість вчасної реалізації всіх домовленості Вашингтонського саміту Альянсу