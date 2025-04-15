Єнс Столтенберг

Зеленський про членство в НАТО: "ми дуже близькі до нашої мети"

Україна дуже близька до того, щоб отримати запрошення до вступу в НАТО, вважає президент Володимир Зеленський, який висловив цю думку під час спільної прес-конференції з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.