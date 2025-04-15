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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 24385 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 150689 перегляди

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

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Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

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Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 195424 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77375 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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Єнс Столтенберг

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Колишній генсек НАТО Столтенберг отримав нову високу посаду в Норвегії

Єнс Столтенберг призначений міністром фінансів Норвегії в новому уряді країни. Призначення відбулося після виходу Центристської партії з уряду через суперечки щодо енергетичних директив ЄС.

Новини Світу • 4 лютого, 12:07 • 24994 перегляди

Столтенберг вважає, що Україна має тимчасово поступитись територіями

Колишній генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що тимчасова поступка окупованими територіями може бути варіантом припинення війни. Він наголосив на важливості отримання Україною гарантій безпеки в обмін на такий крок.

Війна • 2 грудня, 10:13 • 60898 перегляди

WP: на засіданні "Рамштайну" Україні можуть запропонувати "конкретні кроки" для членства в НАТО

На наступній зустрічі "Рамштайн" Україна може отримати пропозиції щодо інтеграції в НАТО. Західні дипломати розглядають варіанти конкретної підтримки України на шляху до членства в Альянсі.

Війна • 6 жовтня, 13:23 • 35957 перегляди

Ми повинні були надати Україні більше зброї й набагато раніше: Столтенберг зізнався, про що шкодує

Ексгенсек НАТО Столтенберг визнав, що Україні мали надати більше зброї до вторгнення рф. Він вважає, що раніша і масштабніша підтримка могла б запобігти вторгненню або ускладнити його.

Війна • 5 жовтня, 11:23 • 54395 перегляди

Україну можуть прийняти в НАТО без деокупації територій - Столтенберг

Колишній генсек НАТО припустив можливість вступу України в Альянс без повної деокупації. Він навів приклади Японії та Західної Німеччини, де гарантії безпеки не поширювалися на всі території.

Війна • 4 жовтня, 22:45 • 46079 перегляди

І Байден, і Трамп дозволять Україні бити вглиб рф - Волкер

Ексспецпредставник США Курт Волкер вважає, що адміністрація Байдена незабаром дозволить Україні завдавати ударів по рф. За його словами, Трамп у разі перемоги може піти ще далі.

Війна • 1 жовтня, 12:42 • 13708 перегляди

Зеленський привітав Рютте з посадою Генсека НАТО: сподівається на продуктивну співпрацю

Президент України привітав Марка Рютте зі вступом на посаду Генсека НАТО. Зеленський сподівається на продуктивну співпрацю для зміцнення безпеки та партнерства на шляху України до членства в Альянсі.

Політика • 1 жовтня, 10:32 • 14666 перегляди

Марк Рютте вступив на посаду генсека НАТО, замінивши Столтенберга

Колишній прем'єр Нідерландів Марк Рютте очолив НАТО, змінивши Єнса Столтенберга. Його головні завдання - підтримка України, збільшення оборонних витрат країн-членів та збереження участі США в європейській безпеці.

Новини Світу • 1 жовтня, 08:39 • 13730 перегляди

Ядерна риторика путіна не повинна стримувати НАТО від допомоги Україні - Столтенберг

Голова НАТО Єнс Столтенберг заявив, що ядерні погрози путіна не повинні перешкоджати наданню військової допомоги Україні.

Війна • 30 вересня, 17:59 • 37933 перегляди

Зеленський зустрівся з президентом Панами: обговорили Формулу миру

Президент України Зеленський провів зустріч з лідером Панами Хосе Муліно під час візиту до США. Вони обговорили реалізацію Формули миру, співпрацю в ООН та розвиток двосторонніх відносин, зокрема у сільському господарстві.

Політика • 25 вересня, 16:18 • 17278 перегляди

Зеленський зустрівся зі Столтенбергом: вказав на важливість швидкого запрошення України до НАТО та реалізації домовленостей Вашингтонського саміту

Президент України подякував Генсеку НАТО за підтримку та обговорив посилення ППО. Зеленський наголосив на важливості швидкого запрошення України до НАТО та реалізації домовленостей Вашингтонського саміту.

Війна • 25 вересня, 09:25 • 27382 перегляди

Європарламент завтра розгляне резолюцію щодо зняття обмежень на удари по рф західною зброєю

Європарламент завтра розгляне резолюцію щодо скасування обмежень на використання Україною західної зброї для ударів по рф. Столтенберг підтримав обговорення цього питання, але рішення мають приймати окремі союзники.

Війна • 18 вересня, 12:29 • 15268 перегляди

Під керівництвом нового генсека: у НАТО анонсували засідання міністрів оборони Альянсу

17-18 жовтня 2024 року в Брюсселі пройде зустріч міністрів оборони НАТО. Це буде перше засідання під головуванням нового Генерального секретаря Альянсу Марка Рютте.

Новини Світу • 17 вересня, 17:04 • 16643 перегляди

У вересні відбудеться засідання військового комітету НАТО: обговорять програми щодо підтримки України

У жовтні відбудеться засідання Військового комітету НАТО, де обговорять підтримку України. Планується створення місії НАТО з безпеки та підготовки для України та запуск Спільного центру аналізу НАТО-Україна.

Війна • 14 серпня, 17:23 • 103775 перегляди

МЗС: Україна повинна мати можливість завдавати ударів по військових об'єктах в рф

В МЗС наголосили, що Україна повинна мати можливість не тільки відбивати атаки росії, а й завдавати ударів по військових об'єктах усередині країни, звідки ці атаки виходять.

Війна • 31 липня, 11:31 • 56495 перегляди

Альянс призначив нового керівника Представництва НАТО в Україні

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг призначив Патріка Тернера старшим представником Альянсу на чолі місії в Україні, який координуватиме зусилля НАТО і надаватиме оцінку ситуації в Україні до моменту набуття нею членства в НАТО.

Війна • 17 липня, 13:52 • 38924 перегляди

Україні допомагають не достатньо для перемоги - Зеленський

За словами Президента Володимира Зеленського, Україна отримує недостатньо допомоги, щоб перемогти у війні з росією, а лише для того, щоб протриматися.

Війна • 15 липня, 14:41 • 22099 перегляди

Зеленський про збиття Польщею російських ракет над Україною: технічно та юридично розглядається це питання

Зеленський заявив, що збиття Польщею російських ракет над Україною є справедливим питанням, яке розглядається з технічної та юридичної точки зору, оскільки йдеться про безпеку Польщі та західних регіонів України з газовими сховищами.

Війна • 15 липня, 13:34 • 22759 перегляди

Столтенберг висловився проти збиття Польщею російських ракет

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг не погодився з пропозицією Польщі використати свої системи протиповітряної оборони для збиття російських ракет над територією України, підтвердивши політику НАТО не втручатися безпосередньо в конфлікт.

Війна • 14 липня, 23:55 • 102743 перегляди

Чи може Польща збивати ракети над Україною – заява генсека НАТО

НАТО не братиме безпосередньої участі в конфлікті, але продовжуватиме підтримувати Україну системами протиповітряної оборони та боєприпасами.

Війна • 14 липня, 16:55 • 99405 перегляди

Кулеба про вступ до НАТО: "Не можемо чекати ще 75 років"

Україна не може чекати на вступ до НАТО ще 75 років і повинна стати членом Альянсу якнайшвидше, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Політика • 13 липня, 08:30 • 79823 перегляди

Столтенберг немає жодних сумнівів, що Північна Корея надає військову допомогу росії

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що немає жодних сумнівів у тому, що Північна Корея надає значну військову підтримку росії у її війні проти України.

Війна • 13 липня, 07:30 • 97276 перегляди

НАТО та Японія посилять спільні навчання через загрозу відтворення "подій в Україні вже в Азії"

НАТО і Японія домовились про проведення спільних навчань в євроатлантичних водах і посилення обміну розвідданими через побоювання, що події, подібні до війні в Україні, можуть статися в Азії.

Новини Світу • 13 липня, 07:00 • 19916 перегляди

Якщо партнери хочуть, щоб Україна перемогла, то потрібно зняти всі обмеження - Зеленський

Президент Зеленський закликав зняти всі обмеження на використання Україною зброї, наданої союзниками, для нанесення ударів по російських військових базах, з яких здійснюються атаки, заявивши, що для перемоги і виживання України потрібні конкретні і швидкі кроки.

Війна • 11 липня, 19:02 • 84424 перегляди

Генсек НАТО привітав рішення країн, які послабили обмеження щодо використання їх зброї Україною

Україна має право на самооборону, включаючи нанесення ударів по законних військових цілях на території росії, і союзники по НАТО послабили обмеження на використання Україною своєї зброї, дозволивши їй здійснювати такі удари, заявив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Війна • 11 липня, 18:55 • 78092 перегляди

Зеленський про членство в НАТО: "ми дуже близькі до нашої мети"

Україна дуже близька до того, щоб отримати запрошення до вступу в НАТО, вважає президент Володимир Зеленський, який висловив цю думку під час спільної прес-конференції з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Війна • 11 липня, 18:31 • 60077 перегляди

Зеленський про зустріч Ради Україна - НАТО: обговоримо, як посилити українських бійців

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що під час зустрічі у форматі Рада Україна — НАТО буде обговорено, як поглибити співпрацю дедалі більше.

Війна • 11 липня, 18:28 • 27522 перегляди

рф повністю зайнята війною проти України: у НАТО не бачать військової загрози з боку москви для будь-якого члена Альянсу

НАТО не бачить безпосередньої військової загрози для будь-якого члена Альянсу, оскільки росія зараз повністю задіяна у війні проти України. Проте в Альянісі зберігають пильність щодо потенційних кібератак, саботажу та інших ворожих дій.

Війна • 10 липня, 17:05 • 23708 перегляди

Білий дім про саміт НАТО: члени Альянсу оголосять про намір надати Україні 40 млрд євро протягом 2025 року

На саміті НАТО члени Альянсу оголосять про свій намір надати Україні фінансування в розмірі 40 мільярдів євро протягом наступного року, а також про заходи, спрямовані на зміцнення обороноздатності України та наближення її до членства в НАТО.

Політика • 10 липня, 12:09 • 24602 перегляди

Підтримка України - в центрі уваги під час відкриття саміту НАТО

Лідери НАТО збираються на ювілейний саміт у Вашингтоні, головним пріоритетом якого є підтримка захисту України від російського вторгнення, з метою координації допомоги та надання більшої кількості боєприпасів, засобів протиповітряної оборони та іншої допомоги.

Політика • 9 липня, 14:20 • 24442 перегляди