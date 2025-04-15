Єнс Столтенберг призначений міністром фінансів Норвегії в новому уряді країни. Призначення відбулося після виходу Центристської партії з уряду через суперечки щодо енергетичних директив ЄС.
Колишній генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що тимчасова поступка окупованими територіями може бути варіантом припинення війни. Він наголосив на важливості отримання Україною гарантій безпеки в обмін на такий крок.
На наступній зустрічі "Рамштайн" Україна може отримати пропозиції щодо інтеграції в НАТО. Західні дипломати розглядають варіанти конкретної підтримки України на шляху до членства в Альянсі.
Ексгенсек НАТО Столтенберг визнав, що Україні мали надати більше зброї до вторгнення рф. Він вважає, що раніша і масштабніша підтримка могла б запобігти вторгненню або ускладнити його.
Колишній генсек НАТО припустив можливість вступу України в Альянс без повної деокупації. Він навів приклади Японії та Західної Німеччини, де гарантії безпеки не поширювалися на всі території.
Ексспецпредставник США Курт Волкер вважає, що адміністрація Байдена незабаром дозволить Україні завдавати ударів по рф. За його словами, Трамп у разі перемоги може піти ще далі.
Президент України привітав Марка Рютте зі вступом на посаду Генсека НАТО. Зеленський сподівається на продуктивну співпрацю для зміцнення безпеки та партнерства на шляху України до членства в Альянсі.
Колишній прем'єр Нідерландів Марк Рютте очолив НАТО, змінивши Єнса Столтенберга. Його головні завдання - підтримка України, збільшення оборонних витрат країн-членів та збереження участі США в європейській безпеці.
Голова НАТО Єнс Столтенберг заявив, що ядерні погрози путіна не повинні перешкоджати наданню військової допомоги Україні.
Президент України Зеленський провів зустріч з лідером Панами Хосе Муліно під час візиту до США. Вони обговорили реалізацію Формули миру, співпрацю в ООН та розвиток двосторонніх відносин, зокрема у сільському господарстві.
Президент України подякував Генсеку НАТО за підтримку та обговорив посилення ППО. Зеленський наголосив на важливості швидкого запрошення України до НАТО та реалізації домовленостей Вашингтонського саміту.
Європарламент завтра розгляне резолюцію щодо скасування обмежень на використання Україною західної зброї для ударів по рф. Столтенберг підтримав обговорення цього питання, але рішення мають приймати окремі союзники.
17-18 жовтня 2024 року в Брюсселі пройде зустріч міністрів оборони НАТО. Це буде перше засідання під головуванням нового Генерального секретаря Альянсу Марка Рютте.
У жовтні відбудеться засідання Військового комітету НАТО, де обговорять підтримку України. Планується створення місії НАТО з безпеки та підготовки для України та запуск Спільного центру аналізу НАТО-Україна.
В МЗС наголосили, що Україна повинна мати можливість не тільки відбивати атаки росії, а й завдавати ударів по військових об'єктах усередині країни, звідки ці атаки виходять.
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг призначив Патріка Тернера старшим представником Альянсу на чолі місії в Україні, який координуватиме зусилля НАТО і надаватиме оцінку ситуації в Україні до моменту набуття нею членства в НАТО.
За словами Президента Володимира Зеленського, Україна отримує недостатньо допомоги, щоб перемогти у війні з росією, а лише для того, щоб протриматися.
Зеленський заявив, що збиття Польщею російських ракет над Україною є справедливим питанням, яке розглядається з технічної та юридичної точки зору, оскільки йдеться про безпеку Польщі та західних регіонів України з газовими сховищами.
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг не погодився з пропозицією Польщі використати свої системи протиповітряної оборони для збиття російських ракет над територією України, підтвердивши політику НАТО не втручатися безпосередньо в конфлікт.
НАТО не братиме безпосередньої участі в конфлікті, але продовжуватиме підтримувати Україну системами протиповітряної оборони та боєприпасами.
Україна не може чекати на вступ до НАТО ще 75 років і повинна стати членом Альянсу якнайшвидше, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що немає жодних сумнівів у тому, що Північна Корея надає значну військову підтримку росії у її війні проти України.
НАТО і Японія домовились про проведення спільних навчань в євроатлантичних водах і посилення обміну розвідданими через побоювання, що події, подібні до війні в Україні, можуть статися в Азії.
Президент Зеленський закликав зняти всі обмеження на використання Україною зброї, наданої союзниками, для нанесення ударів по російських військових базах, з яких здійснюються атаки, заявивши, що для перемоги і виживання України потрібні конкретні і швидкі кроки.
Україна має право на самооборону, включаючи нанесення ударів по законних військових цілях на території росії, і союзники по НАТО послабили обмеження на використання Україною своєї зброї, дозволивши їй здійснювати такі удари, заявив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.
Україна дуже близька до того, щоб отримати запрошення до вступу в НАТО, вважає президент Володимир Зеленський, який висловив цю думку під час спільної прес-конференції з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що під час зустрічі у форматі Рада Україна — НАТО буде обговорено, як поглибити співпрацю дедалі більше.
НАТО не бачить безпосередньої військової загрози для будь-якого члена Альянсу, оскільки росія зараз повністю задіяна у війні проти України. Проте в Альянісі зберігають пильність щодо потенційних кібератак, саботажу та інших ворожих дій.
На саміті НАТО члени Альянсу оголосять про свій намір надати Україні фінансування в розмірі 40 мільярдів євро протягом наступного року, а також про заходи, спрямовані на зміцнення обороноздатності України та наближення її до членства в НАТО.
Лідери НАТО збираються на ювілейний саміт у Вашингтоні, головним пріоритетом якого є підтримка захисту України від російського вторгнення, з метою координації допомоги та надання більшої кількості боєприпасів, засобів протиповітряної оборони та іншої допомоги.