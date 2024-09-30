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Ядерна риторика путіна не повинна стримувати НАТО від допомоги Україні - Столтенберг

Ядерна риторика путіна не повинна стримувати НАТО від допомоги Україні - Столтенберг

Київ • УНН

 • 37931 перегляди

Голова НАТО Єнс Столтенберг заявив, що ядерні погрози путіна не повинні перешкоджати наданню військової допомоги Україні.

"Безрозсудна російська ядерна риторика" володимира путіна не повинна стримувати членів НАТО від надання додаткової військової допомоги Україні. Про це заявив у понеділок в інтерв’ю Reuters голова НАТО, який покидає свою посаду Єнс Столтенберг, передає УНН.

Столтенберг відреагував на заяву путіна про те, що росія може застосувати ядерну зброю, якщо її вразять звичайними ракетами, і що москва вважатиме будь-який напад на неї за підтримки ядерної держави спільним нападом.

Попередження путіна прозвучало, коли Сполучені Штати та їхні союзники обмірковують, чи дозволити Україні запускати звичайні західні ракети вглиб росії. Київ заявляє, що хоче отримати дозвіл вражати цілі, які є частиною військових зусиль росії.

"Те, що ми бачили, — це модель безрозсудної російської ядерної риторики та повідомлень, і це вписується в цю схему", — сказав Столтенберг, який у вівторок передає керівництво НАТО колишньому прем’єр-міністру Нідерландів Марку Рютте.

"Кожного разу, коли ми посилювали нашу підтримку новими видами зброї — бойовими танками, далекобійним вогнем або F-16 — росіяни намагалися нам завадити", — сказав Столтенберг Reuters у штаб-квартирі НАТО на околиці Брюсселя.

"Їм це не вдалося, і цей останній приклад не повинен перешкоджати союзникам по НАТО підтримувати Україну".

За його словами, НАТО не помітило жодних змін у ядерній позиції  росії, "які б вимагали будь-яких змін з нашого боку".

Попри погрози путіна: кремль закликав не апелювати до ядерної доктрини рф через удари дронів по росії 30.09.24, 16:10 • 14314 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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