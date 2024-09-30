Попри погрози путіна: кремль закликав не апелювати до ядерної доктрини рф через удари дронів по росії

На тлі масованих атак дронів по рф, у кремлі заявили, що не варто надто часто апелювати до змін у ядерній доктрині, які дозволяють завдати ядерного удару у відповідь. Про це зокрема заявив речник російського лідера дмитро пєсков, передає УНН з посиланням на росЗМІ.

Деталі

Пєскова запитали, чи є атака 125 дронів по рф, яка сталася напередодні й у якій москва звинуватила Україну, прецедентом для застосування ядерної зброї.

З його відповіді випливає, що у москві не вважають удари дронами порушенням доктрини.

Не потрібно надмірно апелювати до цього документа (оновленої ядерної доктрини рф - ред.). Цей документ надзвичайно важливий. Ухвалено важливі рішення. Вони будуть формалізовані відповідним чином - заявив пєсков.

За словами речника Путіна, "спецоперація (так у Росії підміняють поняття війна – ред.) відбувається своїм ходом", тому "узгодження" з ядерною доктриною шукати не слід.

Пєсков додав, що всі зміни до доктрини формалізують "у відповідний спосіб".

Контекст

Днями президент рф володимир путін провів засідання постійної наради Ради Безпеки з ядерного стримування та розширив список умов, за яких рф може застосувати ядерну зброю.

Він запропонував, зокрема, розглядати як підставу для завдання ядерного удару масовану повітряну атаку неядерними засобами, зокрема безпілотниками.

Нагадаємо

У неділю, 29 вересня, Міноборони рф повідомило про нібито атаку 125 українських БПЛА на російські регіони вночі. Стверджується, що дрони були перехоплені над волгоградською, бєлгородською, воронезькою та іншими областями.