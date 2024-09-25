Нові "червоні лінії": путін погрожує ядерною зброєю за удари ракетами та дронами по рф

росія прагне змінити ядерну доктрину, зокрема розширити перелік умов застосування ядерної зброї. про це під час засідання Постійної конференції Ради Безпеки ООН з питань ядерного стримування заявив російський президент володимир путін, передає УНН.

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За його словами, російські фахівці з Міноборони, МЗС, Офісу Радбезу та інших відомств провели глибокий і всебічний аналіз і оцінили необхідність коригування наших підходів до можливого застосування ядерних сил.

За результатами цієї роботи було запропоновано внести ряд уточнень в частині визначення умов застосування ядерної зброї - заявив путін.

Зокрема пропонується розширити категорію держав і військових союзів, щодо яких здійснюється ядерне стримування. Окрім того, путін хоче доповнити перелік військових загроз, для нейтралізації яких проводяться заходи ядерного стримування.

В оновленій версії документа агресію проти росії з боку будь-якої неядерної держави, але за участю або підтримкою ядерної держави, пропонується розглядати. Також чітко зафіксовані умови переходу рф до застосування ядерної зброї. Ми розглянемо цю можливість, коли отримаємо достовірну інформацію про масовані пуски авіаційно-космічної ударної зброї та її перетин нашого державного кордону. Я маю на увазі стратегічну та тактичну авіацію, крилаті ракети, безпілотники, гіперзвукову та іншу авіацію - заявив російський президент.

До того ж росія залишає за право застосувати ядерну зброю у разі агресії проти Росії та Білорусі як члена Союзної держави. Всі ці питання були узгоджені з білоруською стороною та президентом Білорусі.

Нагадаємо

Російський диктатор володимир путін цинічно прокоментував можливу згоду західних країн на удари далекобійними ракетами по рф і зазначив - це означатиме, що країни НАТО безпосередньо беруть участь у війні.