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Означатимуть участь НАТО у війні: путін зробив цинічну заяву про удари по рф далекобійними ракетами

Означатимуть участь НАТО у війні: путін зробив цинічну заяву про удари по рф далекобійними ракетами

Київ • УНН

 • 46417 перегляди

путін заявив, що удари по рф далекобійними ракетами означатимуть пряму участь НАТО у війні. За його словами, Україна не може самостійно керувати такими ракетами, тому фахівці НАТО будуть задіяні в ударах.

 Російський диктатор володимир путін цинічно прокоментував можливу згоду західних країн на удари далекобійними ракетами по рф і зазначив - це означатиме, що країни НАТО безпосередньо беруть участь у війні, передає УНН із посиланням на Telegram-канал Astra.

За словами путіна, Київ вже завдає ударів по росії безпілотниками, тому йдеться не про те, щоб дозволити Україні бити по території рф, а про те, що "НАТО безпосередньо братиме участь у військовому конфлікті".

"Йдеться не про те, щоб дозволяти українському режиму завдавати ударів по росії цією зброєю, або не дозволяти. Йдеться про те, щоб ухвалити рішення, що країни НАТО безпосередньо беруть участь у воєнному конфлікті чи ні. Якщо це рішення буде ухвалено, це означатиме ніщо інше, як пряма участь країн НАТО, США, європейських країн у війні в Україні. Це їхня пряма участь. Це означатиме, що країни НАТО воюють із росією. А якщо це так, то ми прийматимемо відповідні рішення, виходячи з тих загроз, які нам створюватимуться", - заявив путін.

За його словами, причина "прямої участі НАТО" у разі ударів далекобійною зброєю територією росії в тому, що Україна не може самостійно керувати ракетами і не має розвідданих для їх наведення. Отже фахівці НАТО будуть безпосередньо задіяні у можливих ударах по рф, стверджує путін.

Нагадаємо

Напередодні видання Guardian повідомило, що Британія ухвалила рішення дозволити Україні бити далекобійними ракетами Storm Shadow територією росії. Крім того, на зустрічі із Зеленським у Києві держсекретар США Ентоні Блінкен пообіцяв передати Джо Байдену побажання України щодо застосування американських далекобійних ракет для ударів углиб росії. 

Вашингтон готовий дозволити Україні використовувати для ударів по рф Storm Shadow, але не ATACMS - ЗМІ12.09.24, 20:27 • 39413 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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