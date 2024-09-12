Будут означать участие НАТО в войне: путин сделал циничное заявление об ударах по рф дальнобойными ракетами

Российский диктатор владимир путин цинично прокомментировал возможное согласие западных стран на удары дальнобойными ракетами по рф и отметил - это будет означать, что страны НАТО непосредственно участвуют в войне, передает УНН со ссылкой на Telegram-канал Astra.

По словам путина, Киев уже наносит удары по россии беспилотниками, поэтому речь идет не о том, чтобы позволить Украине бить по территории рф, а о том, что "НАТО будет непосредственно участвовать в военном конфликте".

"Речь идет не о том, чтобы позволять украинскому режиму наносить удары по россии этим оружием, или не позволять. Речь идет о том, чтобы принять решение, что страны НАТО непосредственно участвуют в военном конфликте или нет. Если это решение будет принято, это будет означать ничто иное, как прямое участие стран НАТО, США, европейских стран в войне в Украине. Это их прямое участие. Это будет означать, что страны НАТО воюют с россией. А если это так, то мы будем принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться", - заявил путин.

По его словам, причина "прямого участия НАТО" в случае ударов дальнобойным оружием по территории россии в том, что Украина не может самостоятельно управлять ракетами и не имеет разведданных для их наведения. Следовательно специалисты НАТО будут непосредственно задействованы в возможных ударах по рф, утверждает путин.

Напомним

Накануне издание Guardian сообщило, что Британия приняла решение разрешить Украине бить дальнобойными ракетами Storm Shadow по территории России. Кроме того, на встрече с Зеленским в Киеве госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал передать Джо Байдену пожелания Украины по применению американских дальнобойных ракет для ударов вглубь России.

Вашингтон готовий дозволити Україні використовувати для ударів по рф Storm Shadow, але не ATACMS - ЗМІ