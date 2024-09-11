Блінкен: обговорювали питання далекобійної зброї для України, передам інформацію Байдену
Київ • УНН
Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив про обговорення питання далекобійної зброї для України. Він передасть почуту інформацію президенту Байдену.
Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що сьогодні було обговорено питання далекобійної зброї для України і він передасть почуту інформацію президенту США Джозефу Байдену, передає УНН.
"Ми обговорювали далекобійність. Я передам президенту, що я тут почув у Вашингтон…Я впевнений, що так і буде продовжуватися, бо ситуація змінюється. Ескалація - це один із факторів, який ми враховуємо, але він не обовʼязково вирішальний", - заявив Блінкен на Четвертому саміті Кримської платформи.
Байден "не виключає", що Україна отримає дозвіл на удари вглиб рф - Блінкен10.09.24, 21:30 • 57412 переглядiв
Нагадаємо
Президент США Джо Байден у п'ятницю проведе зустріч із прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. І, як припустив держсекретар США Ентоні Блінкен на пресконференції, на зустрічі можуть обговорити дозвіл для України на удари по рф далекобійною зброєю.