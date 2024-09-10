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Байден і прем'єр Британії можуть обговорити дозвіл для Україні на удари по рф далекобійною зброєю - Блінкен

Байден і прем'єр Британії можуть обговорити дозвіл для Україні на удари по рф далекобійною зброєю - Блінкен

Київ • УНН

 • 19517 перегляди

Держсекретар США Блінкен припустив, що на зустрічі Байдена і Стармера обговорять дозвіл Україні завдавати ударів по території росії. США продовжують адаптувати допомогу Україні залежно від ситуації на полі бою.

Президент США Джо Байден у п'ятницю проведе зустріч із прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. І, як припустив держсекретар США Ентоні Блінкен на пресконференції, на зустрічі можуть обговорити дозвіл для України на удари по рф далекобійною зброєю, передає УНН.

"... я цілком очікую, що це (обговорення дозволу для України завдавати ударів по території росії далекобійною зброєю - ред.) те, чим вони займуться, коли зустрінуться у п'ятницю", - сказав Блінкен.

Він також зауважив, що з першого США працюють над тим, щоб Україна мала те, що потрібно і коли це потрібно, "щоб бути максимально ефективними у боротьбі з російською агресією".

"... ми постійно коригуємо та адаптуємось залежно від умов на полі бою, залежно від того, що росія робила в цьому місці та якими засобами. І це було наскрізною лінією у всьому, що ми робили", - резюмував Блінкен.

Глава МЗС Британії та Держсекретар США відвідають Київ цього тижня10.09.24, 15:37 • 17035 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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