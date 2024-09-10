Байден і прем'єр Британії можуть обговорити дозвіл для Україні на удари по рф далекобійною зброєю - Блінкен
Київ • УНН
Держсекретар США Блінкен припустив, що на зустрічі Байдена і Стармера обговорять дозвіл Україні завдавати ударів по території росії. США продовжують адаптувати допомогу Україні залежно від ситуації на полі бою.
Президент США Джо Байден у п'ятницю проведе зустріч із прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. І, як припустив держсекретар США Ентоні Блінкен на пресконференції, на зустрічі можуть обговорити дозвіл для України на удари по рф далекобійною зброєю, передає УНН.
"... я цілком очікую, що це (обговорення дозволу для України завдавати ударів по території росії далекобійною зброєю - ред.) те, чим вони займуться, коли зустрінуться у п'ятницю", - сказав Блінкен.
Він також зауважив, що з першого США працюють над тим, щоб Україна мала те, що потрібно і коли це потрібно, "щоб бути максимально ефективними у боротьбі з російською агресією".
"... ми постійно коригуємо та адаптуємось залежно від умов на полі бою, залежно від того, що росія робила в цьому місці та якими засобами. І це було наскрізною лінією у всьому, що ми робили", - резюмував Блінкен.
Глава МЗС Британії та Держсекретар США відвідають Київ цього тижня10.09.24, 15:37 • 17035 переглядiв