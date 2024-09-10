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24 березня, 11:09 • 114448 перегляди

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Глава МЗС Британії та Держсекретар США відвідають Київ цього тижня

Глава МЗС Британії та Держсекретар США відвідають Київ цього тижня

Київ • УНН

 • 17035 перегляди

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі та Держсекретар США Ентоні Блінкен спільно відвідають Київ. Мета візиту - почути від керівництва України про їхні поточні потреби та цілі.

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі та Державний секретар США Ентоні Блінкен разом відвідають Київ цього тижня. Про це стало відомо після спільної Леммі із Блінкеном пресконференції у Лондоні, пише The Guardian^ передає УНН

За словами Блінкена, одна з цілей поїздки - почути від керівництва України про їхні потреби на даний момент та цілі.

Доповнення 

Держсекретар США Ентоні Блінкен підтвердив, що Іран відправив балістичні ракети малої дальності в росію. Він попередив, що рф ймовірно, протягом кількох тижнів використає їх в Україні. Через постачання ракет до росії США запровадять нові санкції проти Ірану. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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