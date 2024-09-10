Глава МИД Британии и Госсекретарь США посетят Киев на этой неделе

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми и Государственный секретарь США Энтони Блинкен вместе посетят Киев на этой неделе. Об этом стало известно после совместной Лемми с Блинкеном пресс-конференции в Лондоне, пишет The Guardian, передает УНН.

По словам Блинкена, одна из целей поездки - услышать от руководства Украины об их потребностях на данный момент и целях.

Дополнение

Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что Иран отправил баллистические ракеты малой дальности в Россию. Он предупредил, что рф вероятно, в течение нескольких недель использует их в Украине. Из-за поставок ракет в Россию США введут новые санкции против Ирана.