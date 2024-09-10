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США підтвердили постачання Іраном балістичних ракет росії: запроваджують санкції

США підтвердили постачання Іраном балістичних ракет росії: запроваджують санкції

Київ • УНН

 • 22402 перегляди

Держсекретар США Блінкен заявив, що Іран відправив балістичні ракети малої дальності росії. США запровадять нові санкції проти Ірану, включаючи заходи проти Iran Air.

Іран відправив балістичні ракети малої дальності в росію, підтвердив у вівторок держсекретар США Ентоні Блінкен. Він попередив, що рф ймовірно, протягом кількох тижнів використає їх в Україні. Через постачання ракет до росії  США запровадять нові санкції проти Ірану. Про це пише The Washington Post, передає УНН

"Зараз росія отримала поставки цих ракет", - заявив Блінкен.

Блінкен вказав, що росія, найімовірніше, скористається  іранськими ракетами протягом кількох тижнів.

Він також наголосив, що нові санкції будуть оголошені пізніше у вівторок, включно із заходами проти авіакомпанії Iran Air.

"Ми попереджали Тегеран публічно, ми попереджали Тегеран приватно, що цей крок буде небезпечною ескалацією", - сказав Блінкен. 

Контекст

За даними The Wall Street Journal, Іран передав росії балістичні ракети малої дальності, але кількість і дата передачі в точності невідома. За даними Інституту вивчення війни, Іран погодився на обмін, розраховуючи на винищувачі Су-35.

7 вересня МЗС України висловило глибоке занепокоєння щодо можливої передачі Іраном балістичних ракет росії. Україна закликала Іран утриматися від передачі росії будь-яких видів озброєння та військової техніки та попереджає про можливі руйнівні наслідки для двосторонніх відносин.

8 вересня повідомлялося, що іранський депутат Ахмад Бахшайеш Ардестані підтвердив повідомлення ЗМІ про постачання Тегераном балістичних ракет до росії. Водночас речник Міністерства закордонних справ Ірану Нассер Канаані заперечує це.

До МЗС було викликано тимчасового повіреного у справах Ірану в Україні Шахріяра Амузегара та у жорсткій формі висловлено попередження про те, що підтвердження факту постачання Іраном балістичного озброєння росії матиме руйнівні та непоправні наслідки для українсько-іранських двосторонніх відносин. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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