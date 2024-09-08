Іранський депутат підтвердив поставки ракет до рф, речник МЗС Ірану заперечує це

Іранський депутат Ахмад Бахшайеш Ардестані підтвердив повідомлення ЗМІ про постачання Тегераном балістичних ракет до росії. Водночас речник Міністерства закордонних справ Ірану Нассер Канаані заперечує це.

Про це УНН повідомляє з посиланням на Iran International.

Ахмад Бахшайеш Ардестані, член парламентського комітету з національної безпеки та зовнішньої політики, визнав військову допомогу Ірану росії менш ніж за 24 години після того, як місія Ірану в ООН спростувала матеріал The Wall Street Journal про доставку балістичних ракет дальності до росії.

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На запитання, чи може відправка балістичних ракет до росії призвести до подальших санкцій проти Ірану, законодавець відповів:

Гірше, ніж є, бути не може. Ми даємо ракети Хезболлі, ХАМАС" і Хашд аш-Шаабі, то чому б не в росію? Ми продаємо зброю і отримуємо долари. Ми обходимо санкції через наше партнерство з росією. Ми імпортуємо з росії сою, кукурудзу та інші товари. Європейці продають Україні зброю. НАТО зайшло в Україну, то чому б нам не підтримати свого союзника відправлення ракет і безпілотників до росії?