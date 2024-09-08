Іранський депутат підтвердив поставки ракет до рф, речник МЗС Ірану заперечує це
Київ • УНН
Член парламенту Ірану підтвердив постачання балістичних ракет росії в обмін на продовольство. МЗС Ірану заперечує ці заяви, називаючи їх "безпідставними" та наполягаючи на нейтралітеті в конфлікті.
Іранський депутат Ахмад Бахшайеш Ардестані підтвердив повідомлення ЗМІ про постачання Тегераном балістичних ракет до росії. Водночас речник Міністерства закордонних справ Ірану Нассер Канаані заперечує це.
Про це УНН повідомляє з посиланням на Iran International.
Ахмад Бахшайеш Ардестані, член парламентського комітету з національної безпеки та зовнішньої політики, визнав військову допомогу Ірану росії менш ніж за 24 години після того, як місія Ірану в ООН спростувала матеріал The Wall Street Journal про доставку балістичних ракет дальності до росії.
Нам доводиться обмінюватися для задоволення наших потреб, включаючи імпорт соєвих бобів і пшениці. Частина бартеру передбачає відправку ракет, а інша частина передбачає відправку військових безпілотників до росії
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На запитання, чи може відправка балістичних ракет до росії призвести до подальших санкцій проти Ірану, законодавець відповів:
Гірше, ніж є, бути не може. Ми даємо ракети Хезболлі, ХАМАС" і Хашд аш-Шаабі, то чому б не в росію? Ми продаємо зброю і отримуємо долари. Ми обходимо санкції через наше партнерство з росією. Ми імпортуємо з росії сою, кукурудзу та інші товари. Європейці продають Україні зброю. НАТО зайшло в Україну, то чому б нам не підтримати свого союзника відправлення ракет і безпілотників до росії?
Водночас речник Міністерства закордонних справ Ірану Нассер Канаані завив агентству IRNA, що звинувачення в передачі росії іранських балістичних ракет є нібито "безпідставними" і повторюються деякими західними державами, на його думку переслідуючи політичні цілі.
Як неодноразово наголошувалося, Ісламська Республіка Іран, виступаючи проти війни, підтримує політичне рішення для вирішення розбіжностей між росією та Україною, щоб покласти край конфлікту. Іран ніколи не був частина конфлікту та його продовження
Контекст
За даними The Wall Street Journal, Іран передав Росії балістичні ракеті малої дальності, але кількість і дата передачі в точності невідома. За даними Інституту вивчення війни, Іран погодився на обмін, розраховуючи на винищувачі Су-35.
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В лютому 2024 року Reuters повідомляло, що Іран поставив росії близько 400 балістичних ракет класу "поверхня-поверхня".