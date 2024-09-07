Удар по складу боєприпасів у воронезькій області знищив випрошені москвою у КНДР ракети - ЦПД РНБО
Київ • УНН
Удар по складу боєприпасів у воронезькій області рф знищив ракети, які москва випрошувала у КНДР. Керівник Центру протидії дезінформації РНБО заявив, що іранські ракети чекає така ж доля.
Удар по складу боєприпасів у воронезькій області рф знищив ракети, які москва випрошувала у КНДР, повідомив у Telegram у суботу керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко, пише УНН.
Нанесено удар по складу боєприпасів у солдатському, воронезької області. Знищені корейські ракети, які путін фактично випрошував у Кім Чен Ина, принижуючись. На іранські ракети чекає така ж доля
Дрони СБУ "демілітаризували" склад боєприпасів у воронезькій області - джерела07.09.24, 12:59 • 24087 переглядiв