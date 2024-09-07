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Дрони СБУ "демілітаризували" склад боєприпасів у воронезькій області - джерела

Дрони СБУ "демілітаризували" склад боєприпасів у воронезькій області - джерела

Київ • УНН

 • 24087 перегляди

Дрони СБУ "демілітаризували" великий склад боєприпасів та техніки у воронезькій області рф. На об'єкті зафіксовано пожежі та детонацію, проводиться евакуація місцевих жителів.

Склад боєприпасів у воронезькій області рф "демілітаризували" дрони СБУ, повідомили УНН джерела.

Деталі

Як зазначив співрозмовник УНН, цієї ночі росіяни недорахувалися великого складу з боєприпасами та технікою у населеному пункті солдатское воронєзької області рф. За інформацією джерел, цей склад ворог активно використовував для перекидання техніки в Україну, тому дрони СБУ відпрацювали саме по ньому.

"На цей момент на об’єкті зафіксовано чотири осередки потужної пожежі та безперервну детонацію боєприпасів, яка триває і досі", - повідомив співрозмовник УНН.

Місцева влада проводить термінову евакуацію мешканців прилеглих населених пунктів.

"СБУ продовжує системну роботу по створенню демілітаризованої зони в прилеглих до України областях рф. Військові аеродроми, склади з боєприпасами та об‘єкти інфраструктури, які працюють на війну в Україні, - є законними цілями", - повідомило поінформоване джерело в СБУ.

У рф повідомляють про нічну атаку на склад боєприпасів у воронезькій області: йде евакуація, оголошено НС07.09.24, 10:46 • 26925 переглядiв

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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