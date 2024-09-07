Дроны СБУ "демилитаризовали" склад боеприпасов в воронежской области - источники
Киев • УНН
Дроны СБУ "демилитаризовали" большой склад боеприпасов и техники в воронежской области рф. На объекте зафиксированы пожары и детонация, проводится эвакуация местных жителей.
Склад боеприпасов в воронежской области рф "демилитаризовали" дроны СБУ, сообщили УНН источники.
Детали
Как отметил собеседник УНН, этой ночью россияне недосчитались большого склада с боеприпасами и техникой в населенном пункте солдатское воронежской области рф. По информации источников, этот склад враг активно использовал для переброски техники в Украину, поэтому дроны СБУ отработали именно по нему.
"На данный момент на объекте зафиксировано четыре очага мощного пожара и непрерывную детонацию боеприпасов, которая продолжается до сих пор", - сообщил собеседник УНН.
Местные власти проводят срочную эвакуацию жителей близлежащих населенных пунктов.
"СБУ продолжает системную работу по созданию демилитаризованной зоны в прилегающих к Украине областях рф. Военные аэродромы, склады с боеприпасами и объекты инфраструктуры, которые работают на войну в Украине, - являются законными целями", - сообщил информированный источник в СБУ.
У рф повідомляють про нічну атаку на склад боєприпасів у воронезькій області: йде евакуація, оголошено НС7 сентября 2024, 07:46 • 18981 просмотр