В рф сообщают о ночной атаке на склад боеприпасов в воронежской области: идет эвакуация, объявлена ЧС

В воронежской области рф ночью атакован склад с боеприпасами, возник пожар и детонация, жителей села солдатское острогожского района, где расположен склад, эвакуируют, в районе введен режим ЧС, сообщили власти региона и российские телеграм-каналы, пишет УНН.

Детали

"На территории острогожского района, где ночью возник пожар рядом с взрывоопасными объектами и началась детонация, объявлен режим ЧС. При участии оперативных служб ведется эвакуация жителей одного населенного пункта. Для них развернуты пункты временного размещения, организованы автобусы. Пока в пунктах временного размещения находятся несколько десятков человек. Большинство эвакуированных разместилось у родственников и знакомых. По предварительной информации, никто из гражданских лиц не пострадал. Оценка возможных повреждений будет проводиться только после полной ликвидации последствий детонации", - сообщил утром глава региона александр гусев.

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Местные жители, по данным ASTRA, сообщают, что атака была совершена на склад с боеприпасами в селе солдатское.

Огонь в этом районе охватил значительную площадь, продемонстрировал спутниковый снимок тепловой сигнатуры OSINT-исследователь Special Kherson Cat в X.

/3. Ammunition storage in Soldatskoe on FIRMS.

(51.0546866, 38.9932677) pic.twitter.com/OlL6kai2vm — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) September 7, 2024

Тем временем местные паблики сообщают, что автомобилисты не могут проехать по трассе возле места детонации, хотя при этом ни одного знака на дороге нет. Их разворачивают и предлагают проехать в объезд. Указано, что было полностью перекрыто движение на автодороге "воронеж - Луганск" с 64 по 105 км. Также частично ограничено движение на этой трассе на другом отрезке, а также на еще одной трассе.

В минобороны рф утром отчитались, что за ночь 2 БПЛА сбиты над территорией белгородской области и еще 2 - над территорией курской области. Об атаке на воронежскую область мо рф не сообщило.