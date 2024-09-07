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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В рф сообщают о ночной атаке на склад боеприпасов в воронежской области: идет эвакуация, объявлена ЧС

Киев  •  УНН

7 сентября 2024, 07:46  •  12749 просмотра

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В воронежской области рф, по сообщениям, атакован склад боеприпасов, возник пожар и детонация. Жителей села Солдатское эвакуируют, введен режим ЧС, движение на дорогах ограничено.

В воронежской области рф ночью атакован склад с боеприпасами, возник пожар и детонация, жителей села солдатское острогожского района, где расположен склад, эвакуируют, в районе введен режим ЧС, сообщили власти региона и российские телеграм-каналы, пишет УНН.

Детали

"На территории острогожского района, где ночью возник пожар рядом с взрывоопасными объектами и началась детонация, объявлен режим ЧС. При участии оперативных служб ведется эвакуация жителей одного населенного пункта. Для них развернуты пункты временного размещения, организованы автобусы. Пока в пунктах временного размещения находятся несколько десятков человек. Большинство эвакуированных разместилось у родственников и знакомых. По предварительной информации, никто из гражданских лиц не пострадал. Оценка возможных повреждений будет проводиться только после полной ликвидации последствий детонации", - сообщил утром глава региона александр гусев.

У Воронезькій області РФ заявили про збиття безпілотника: виникла пожежа та детонація7 сентября 2024, 02:50 • 23061 просмотр

Местные жители, по данным ASTRA, сообщают, что атака была совершена на склад с боеприпасами в селе солдатское.

Огонь в этом районе охватил значительную площадь, продемонстрировал спутниковый снимок тепловой сигнатуры OSINT-исследователь Special Kherson Cat в X.

Тем временем местные паблики сообщают, что автомобилисты не могут проехать по трассе возле места детонации, хотя при этом ни одного знака на дороге нет. Их разворачивают и предлагают проехать в объезд. Указано, что было полностью перекрыто движение на автодороге "воронеж - Луганск" с 64 по 105 км. Также частично ограничено движение на этой трассе на другом отрезке, а также на еще одной трассе.

В минобороны рф утром отчитались, что за ночь 2 БПЛА сбиты над территорией белгородской области и еще 2 - над территорией курской области. Об атаке на воронежскую область мо рф не сообщило.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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