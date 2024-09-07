В Воронежской области РФ заявили о сбитии беспилотника: возник пожар и детонация

В России обнаружили и сбили беспилотник в Острогожском районе Воронежской области, о чем сообщил глава региона Александр Гусев в своем телеграм-канале. В результате падения дрона возник пожар, который «перекинулся на взрывоопасные предметы», после чего началась детонация. Гусев не уточнил масштабы пожара и характер взрывоопасных предметов, передает УНН.

Детали

Из-за возникшей угрозы было принято решение о временной эвакуации жителей одного из сел в соседние населенные пункты.

«Эвакуация будет проводиться в несколько населенных пунктов. О ее начале и порядке проведения жителям ближайшего к пожару села сообщат сотрудники оперативных служб», - добавил российский губернатор.

Напомним,

24 августа в Острогожском районе Воронежской области после атаки беспилотников уже вводился режим чрезвычайной ситуации. Тогда также сообщали о пожаре, который вызвал детонацию взрывоопасных объектов.

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