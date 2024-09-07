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У Воронезькій області РФ заявили про збиття безпілотника: виникла пожежа та детонація

У Воронезькій області РФ заявили про збиття безпілотника: виникла пожежа та детонація

Київ • УНН

 • 28956 перегляди

У Острогозькому районі Воронезької області РФ збито безпілотник, що спричинило пожежу та детонацію. Проводиться тимчасова евакуація мешканців одного з сіл до сусідніх населених пунктів.

У Росії виявили та збили безпілотник в Острогозькому районі Воронезької області, про що повідомив голова регіону Олександр Гусєв у своєму телеграм-каналі. Внаслідок падіння дрону виникла пожежа, яка "перекинулася на вибухонебезпечні предмети", після чого почалася детонація. Гусєв не уточнив масштаби пожежі та характер вибухонебезпечних предметів, передає УНН.

Деталі

Через загрозу, що виникла, було прийнято рішення про тимчасову евакуацію мешканців одного з сіл до сусідніх населених пунктів.

"Евакуація проводитиметься до кількох населених пунктів. Про її початок та порядок проведення мешканцям найближчого до пожежі села повідомлять співробітники оперативних служб", — додав російський губернатор.

Нагадаємо

24 серпня в Острогозькому районі Воронезької області після атаки безпілотників вже вводився режим надзвичайної ситуації. Тоді також повідомляли про пожежу, яка спричинила детонацію вибухонебезпечних об'єктів.

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Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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