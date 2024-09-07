У Воронезькій області РФ заявили про збиття безпілотника: виникла пожежа та детонація
Київ • УНН
У Острогозькому районі Воронезької області РФ збито безпілотник, що спричинило пожежу та детонацію. Проводиться тимчасова евакуація мешканців одного з сіл до сусідніх населених пунктів.
У Росії виявили та збили безпілотник в Острогозькому районі Воронезької області, про що повідомив голова регіону Олександр Гусєв у своєму телеграм-каналі. Внаслідок падіння дрону виникла пожежа, яка "перекинулася на вибухонебезпечні предмети", після чого почалася детонація. Гусєв не уточнив масштаби пожежі та характер вибухонебезпечних предметів, передає УНН.
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Через загрозу, що виникла, було прийнято рішення про тимчасову евакуацію мешканців одного з сіл до сусідніх населених пунктів.
"Евакуація проводитиметься до кількох населених пунктів. Про її початок та порядок проведення мешканцям найближчого до пожежі села повідомлять співробітники оперативних служб", — додав російський губернатор.
Нагадаємо
24 серпня в Острогозькому районі Воронезької області після атаки безпілотників вже вводився режим надзвичайної ситуації. Тоді також повідомляли про пожежу, яка спричинила детонацію вибухонебезпечних об'єктів.
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