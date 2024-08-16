В воронеже обнаружен комплекс системы ПВО "Панцирь" - партизаны движения "АТЕШ"
Киев • УНН
Партизаны движения "АТЕШ" обнаружили размещение комплекса ПВО «Панцирь-С1» в Воронеже. Агенты собирают информацию о местах боевого дежурства и фиксируют активность систем ПВО в городе и окрестностях.
Комплекс противовоздушной обороны ЗРПК "Панцирь-С1" находится в воронеже. Точки размещения системы обнаружили партизаны движения "АТЕШ", передает УНН.
Детали
В воронеже агенты "АТЕШ" зафиксировали местоположение комплекса ПВО "Панцирь-С1"
Наши агенты обнаружили точки размещения систем противовоздушной обороны, отметив, что комплексы типа "Панцирь-С1" часто перемещаются по разным районам города и его окрестностям. Агенты собирают информацию о местах их боевого дежурства и фиксируют любую активность
Напомним,
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