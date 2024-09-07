У рф повідомляють про нічну атаку на склад боєприпасів у воронезькій області: йде евакуація, оголошено НС
Київ • УНН
У воронезькій області рф, за повідомленнями, атаковано склад боєприпасів, виникла пожежа та детонація. Жителів села солдатське евакуюють, введено режим НС, рух на дорогах обмежено.
У воронезькій області рф вночі атаковано склад із боєприпасами, виникла пожежа та детонація, жителів села солдатське острогозького району, де розташований склад, евакуюють, у районі введено режим НС, повідомили влада регіону і російські тегерам-канали, пише УНН.
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"На території острогозького району, де вночі виникла пожежа поряд із вибухонебезпечними об'єктами та почалася детонація, оголошено режим НС. За участю оперативних служб ведеться евакуація жителів одного населеного пункту. Для них розгорнуто пункти тимчасового розміщення, організовано автобуси. Поки що у пункті тимчасового розміщення перебувають кілька десятків людей. Більшість евакуйованих розмістилася у родичів та знайомих. За попередньою інформацією, ніхто із цивільних осіб не постраждав. Оцінка можливих пошкоджень буде проводитись лише після повної ліквідації наслідків детонації", - повідомив вранці голова регіону олександр гусєв.
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Місцеві жителі, за даними ASTRA, повідомляють, що атака була здійснена на склад із боєприпасами у селі солдатське.
Вогонь у цьому районs охопив значну площу, продемонстрував супутниковий знімок теплової сигнатури OSINT-дослідник Special Kherson Cat у X.
/3. Ammunition storage in Soldatskoe on FIRMS.— Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) September 7, 2024
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Тим часом місцеві пабліки повідомляють, що автомобілісти не можуть проїхати трасою біля місця детонації, хоча при цьому жодного знаку на дорозі немає. Їх розвертають та пропонують проїхати в об'їзд. Вказано, що було повністю перекрито рух на автодорозі "воронеж – Луганськ" з 64 по 105 км. Також частково обмежено рух на цій трасі на іншому відтинку, а також на ще одній трасі.
У міноборони рф вранці відзвітували, що за ніч 2 БПЛА збиті над територією бєлгородської області та ще 2 – над територією курської області. Про атаку на воронезьку область мо рф не повідомило.