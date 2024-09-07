Удар по складу боеприпасов в воронежской области уничтожил выпрошенные москвой у КНДР ракеты - ЦПД СНБО
Киев • УНН
Удар по складу боеприпасов в воронежской области рф уничтожил ракеты, которые москва выпрашивала у КНДР. Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО заявил, что иранские ракеты ждет такая же участь.
Удар по складу боеприпасов в воронежской области рф уничтожил ракеты, которые москва выпрашивала у КНДР, сообщил в Telegram в субботу руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко, пишет УНН.
Нанесен удар по складу боеприпасов в солдатском, воронежской области. Уничтожены корейские ракеты, которые путин фактически выпрашивал у Ким Чен Ына, унижаясь. Иранские ракеты ждет такая же участь
Дрони СБУ "демілітаризували" склад боєприпасів у воронезькій області - джерела7 сентября 2024, 09:59 • 15646 просмотров