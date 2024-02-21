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Іран передав рф сотні балістичних ракет із дальністю до 700 км - Reuters

Іран передав рф сотні балістичних ракет із дальністю до 700 км - Reuters

Київ • УНН

 • 113333 перегляди

Згідно з новими повідомленнями, Іран передав росії сотні балістичних ракет з дальністю польоту до 700 км.

Іран поставив росії близько 400 балістичних ракет класу "поверхня-поверхня", пише Reuters агентство з посиланням на низку джерел в Ірані, передає УНН

Деталі 

Серед нових поставок - ракети Zolfaghar, які, за словами експертів, можуть вражати цілі на відстані від 300  до 700 км. 

За даними Reuters, поставки в рф із Ірану  почалися на початку січня після того, як наприкінці минулого року відповідну угоду уклали представники країн на зустрічах у тегерані та москві. 

 За словами одного з іранських джерел, було здійснено щонайменше чотири поставки ракет, і найближчими тижнями їх буде ще більше. 

Як зазначається, частину ракет відправили в росію на кораблі через Каспійське море, а частину - літаком. 

"Будуть і інші поставки. Немає причин приховувати це. Нам дозволено експортувати зброю в будь-яку країну, яку ми побажаємо", - сказав другий іранський чиновник.

Доповнення 

На початку січня офіційний представник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі заявив, що Сполучені Штати занепокоєні тим, що росія близька до придбання балістичної зброї малої дальності в Ірану на додачу до ракет, уже отриманих із КНДР. 

Американський чиновник повідомив агентству Reuters, що Вашингтон бачив свідчення активного просування переговорів, але поки що немає жодних ознак того, що поставки відбулися.

Представник ГУР України Андрій Юсов повідомляв, що існує загроза поставок балістичних ракет росії з Ірану, оскільки військово-промисловий комплекс рф не справляється з планами. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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