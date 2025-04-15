Джон Кірбі

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 20725 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

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Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 193183 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 76898 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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Білий дім "впевнений", виниклі питання в угоді Ізраїлю і ХАМАС можна вирішити, припинення вогню може стартувати в неділю

Білий дім підтвердив наявність проблем з угодою про припинення вогню між Ізраїлем та ХАМАС. Ізраїльська делегація продовжує переговори в Катарі, намагаючись вирішити питання, що виникли в останню хвилину.

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Звільнення заручників у Газі: адміністрація Байдена працює з командою Трампа над угодою

Білий дім співпрацює з майбутньою адміністрацією Трампа для забезпечення угоди про звільнення заручників. Переговори тривають у Досі, а Байден планує обговорити це питання з Нетаньягу.

Новини Світу • 12 січня, 17:10 • 26082 перегляди

Адміністрація Байдена планує оголосити про свій фінальний пакет військової допомоги Україні 9 січня- AP

Адміністрація Байдена планує оголосити фінальний пакет військової допомоги Україні під час зустрічі "Рамштайн" 9 січня.

Війна • 7 січня, 19:32 • 43629 перегляди

У США розповіли, чи зможуть доставити Україні всю зброю з нових пакетів допомоги до 20 січня

Пентагон повідомив, що не зможе поставити все озброєння з пакета допомоги на $2,5 млрд до 20 січня. Постачання триватимуть і після відходу нинішньої адміністрації США.

Війна • 4 січня, 07:30 • 68987 перегляди

В Пентагоні підтвердили засідання "Рамштайну" в січні та назвали його мету

25-те засідання Контактної групи з питань оборони України відбудеться у січня в Німеччині. Учасники зосередяться на практичних кроках посилення обороноздатності України.

Війна • 3 січня, 22:15 • 40029 перегляди

Днями можна очікувати засідання з підтримки України у форматі "Рамштайн" - Кірбі

Радник Білого дому Джон Кірбі повідомив про проведення нового засідання "Рамштайн" найближчими днями. Також очікується оголошення додаткового пакету безпекової допомоги для України.

Війна • 3 січня, 17:49 • 24776 перегляди

США найближчим часом зроблять оголошення про безпекову допомогу Україні

Радник Білого дому Джон Кірбі повідомив про майбутнє оголошення додаткової безпекової допомоги для України. Анонс нового пакету підтримки очікується протягом найближчих днів.

Війна • 3 січня, 17:24 • 29661 перегляди

рф поки що використовує військових з КНДР на Курщині - ГУР

Глава ГУР підтвердив участь північнокорейських військових у війні проти України на території Курської області рф. За даними Білого дому, за останній тиждень КНДР втратила там близько тисячі військових.

Війна • 31 грудня, 14:27 • 21110 перегляди

Кім Чен Ин обіцяє посилити антиамериканську політику напередодні повернення Трампа

Лідер КНДР оголосив про посилення антиамериканської політики під час п'ятиденного пленуму Трудової партії. Експерти вважають малоймовірним відновлення переговорів між Кімом і Трампом через підтримку КНДР війни росії проти України.

Війна • 30 грудня, 10:25 • 25276 перегляди

У Білому домі приголомшили кількістю втрат у військах КНДР на фронті в Україні

За даними Джона Кірбі, за тиждень у Курській області загинула або поранена тисяча військових КНДР. Північнокорейські солдати здійснюють "масові атаки піхоти без підтримки" та піддаються "промиванню мізків".

Війна • 28 грудня, 01:27 • 59620 перегляди

США: Є ознаки того, що азербайджанський літак збила російська ППО

Білий дім має дані про можливу причетність російської ППО до падіння літака Azerbaijan Airlines у Казахстані. Авіакомпанія призупиняє польоти до 10 міст РФ через "зовнішнє втручання" в катастрофу.

Війна • 27 грудня, 21:53 • 39155 перегляди

Північнокорейські солдати переміщені на передову для боїв - Кірбі

Білий дім підтвердив переміщення північнокорейських військових на передову для участі в бойових діях в Україні. За даними Джона Кірбі, КНДР вже втратила кілька десятків солдатів убитими та пораненими.

Війна • 17 грудня, 08:49 • 18433 перегляди

Трамп припустив, що може скасувати дозвіл Байдена на удари України по рф американською зброєю

Дональд Трамп назвав "дурним" рішення Байдена дозволити Україні використовувати американську зброю для ударів по території РФ. Білий дім підкреслив, що рішення ухвалювалося після тривалих обговорень.

Війна • 17 грудня, 07:19 • 72028 перегляди

Байден прискорює військову допомогу Україні на тлі ймовірної зміни політики Трампа - WP

Адміністрація Байдена пришвидшує постачання зброї Україні через побоювання зміни політики після можливої перемоги Трампа. США також закликають Україну знизити призовний вік для поповнення військових ресурсів.

Війна • 2 грудня, 15:04 • 19180 перегляди

Байден і Макрон збираються оголосити про перемир'я між Ізраїлем та "Хезболлою"

США та Франція планують оголосити про двомісячне припинення вогню на північному кордоні 26 листопада. Ізраїль погодився на компроміс, де США контролюватимуть угоду, а Франція матиме другорядну роль.

Новини Світу • 26 листопада, 00:42 • 17182 перегляди

У Білому домі підтвердили право України використовувати ATACMS на території рф

Координатор Ради нацбезпеки США Джон Кірбі офіційно визнав зняття обмежень на удари ЗСУ по території рф ракетами ATACMS. Байден схвалив використання Україною цих ракет для атак у росії, попри погрози москви.

Війна • 25 листопада, 18:32 • 38553 перегляди

Генсек НАТО зробить заяву щодо військ КНДР після зустрічі з делегацією Південної Кореї

28 жовтня делегація Південної Кореї представить НАТО інформацію про розгортання військ КНДР на території рф. Після засідання генсек НАТО Марк Рютте проведе прес-конференцію.

Новини Світу • 27 жовтня, 20:55 • 49761 перегляди

"Вони будуть законною ціллю ЗСУ": Білий дім підтвердив відправку 3000 військових КНДР

Білий дім підтвердив відправку 3000 північнокорейських військових до росії. США заявили, що у разі їх участі у війні проти України, вони стануть законними цілями для ЗСУ.

Війна • 23 жовтня, 21:53 • 92634 перегляди

Білий дім підтримує План перемоги Зеленського - Кірбі

США підтримують План перемоги президента України Зеленського, але все ще обговорюють деталі. Кірбі наголосив, що мир має бути визнаний Зеленським та українським народом.

Війна • 18 жовтня, 19:46 • 41615 перегляди

До Ізраїлю прибули перші компоненти системи THAAD - Пентагон

До Ізраїлю прибула передова група американських військових та компоненти системи THAAD. Розгортання підкреслює відданість США захисту Ізраїлю та американців від можливих ракетних атак Ірану.

Новини Світу • 15 жовтня, 13:04 • 11809 перегляди

Байден і Зеленський зустрінуться 12 жовтня в Німеччині на "Рамштайні"

Президенти США та України проведуть зустріч у рамках засідання Контактної групи з питань оборони України. Вони обговорять прогрес консультацій та координуватимуть додаткову допомогу Україні з міжнародними партнерами.

Війна • 27 вересня, 16:24 • 27005 перегляди

У Білому домі збираються "трохи глибше вивчити" наданий Зеленським план перемоги найближчими тижнями

Під час візиту до США Зеленський окреслив план перемоги та просив дозволу на використання ракет великої дальності.

Війна • 27 вересня, 09:21 • 17294 перегляди

Байден говоритиме про війну в Україні на Генасамблеї ООН - Білий дім

Президент США Джо Байден виступить на 79-му засіданні Генасамблеї ООН наступного тижня. Він говоритиме про війну в Україні та інші глобальні проблеми, підтверджуючи лідерство Америки на світовій арені.

Війна • 19 вересня, 06:16 • 19332 перегляди

США розглядають надання Україні далекобійних ракет JASSM для F-16 - Politico

Адміністрація Байдена відкрита до надання Україні крилатих ракет дальнього радіуса дії JASSM для F-16. Це надасть ЗСУ можливість запускати ракети на відстань понад 320 км з винищувачів.

Війна • 15 серпня, 16:37 • 37855 перегляди

Литва передала Україні черговий пакет військової допомоги

15 серпня Литва надіслала Україні чергову партію військової допомоги, що включає навантажувачі, причепи та розкладні ліжка. Загалом Литва надала Україні допомогу на понад 641 млн євро.

Війна • 15 серпня, 15:55 • 43774 перегляди

рф переспрямовує в район Курська деякі підрозділи з регіонів в Україні - Кірбі

Радник з комунікацій Білого дому Джон Кірбі повідомив, що за інформацією США, росія переспрямовує в район Курська деякі підрозділи з регіонів в Україні чи поблизу неї.

Війна • 15 серпня, 15:04 • 33337 перегляди

США заявили про "багатообіцяючий початок" переговорів щодо перемир’я у Газі

Білий дім повідомив про "багатообіцяючий старт" переговорів у Катарі щодо припинення вогню в Газі. Проте, угоди ще не досягнуто, попереду багато роботи для звільнення заручників та допомоги цивільним.

Новини Світу • 15 серпня, 14:41 • 21896 перегляди

У Білому домі анонсували нові пакети безпекової допомоги Україні

США найближчими днями нададуть Україні додаткові пакети безпекової допомоги. Це підтвердив представник Білого дому після розмови міністрів оборони США та України про ситуацію на фронті та оборонні потреби.

Війна • 15 серпня, 13:23 • 105157 перегляди

Пентагон стурбований військовою співпрацею росії з Іраном, КНДР і Китаєм

Пентагон висловив занепокоєння щодо посилення співпраці росії з Іраном, КНДР і Китаєм у сфері озброєнь. Особливо турбує намір рф закуповувати зброю і боєприпаси в цих країнах для війни в Україні.

Новини Світу • 14 серпня, 08:20 • 17315 перегляди

Іран може атакувати Ізраїль, якщо переговори про припинення вогню в Газі провалять - Reuters

Іран погрожує атакувати Ізраїль за вбивство лідера ХАМАС, якщо переговори про припинення вогню в Газі зазнають невдачі. США та союзники намагаються переконати Іран послабити напруженість перед переговорами.

Новини Світу • 14 серпня, 06:43 • 19688 перегляди