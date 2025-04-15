рф переспрямовує в район Курська деякі підрозділи з регіонів в Україні - Кірбі

Радник з комунікацій Білого дому Джон Кірбі повідомив, що за інформацією США, росія переспрямовує в район Курська деякі підрозділи з регіонів в Україні чи поблизу неї.