Білий дім підтвердив наявність проблем з угодою про припинення вогню між Ізраїлем та ХАМАС. Ізраїльська делегація продовжує переговори в Катарі, намагаючись вирішити питання, що виникли в останню хвилину.
Білий дім співпрацює з майбутньою адміністрацією Трампа для забезпечення угоди про звільнення заручників. Переговори тривають у Досі, а Байден планує обговорити це питання з Нетаньягу.
Адміністрація Байдена планує оголосити фінальний пакет військової допомоги Україні під час зустрічі "Рамштайн" 9 січня.
Пентагон повідомив, що не зможе поставити все озброєння з пакета допомоги на $2,5 млрд до 20 січня. Постачання триватимуть і після відходу нинішньої адміністрації США.
25-те засідання Контактної групи з питань оборони України відбудеться у січня в Німеччині. Учасники зосередяться на практичних кроках посилення обороноздатності України.
Радник Білого дому Джон Кірбі повідомив про проведення нового засідання "Рамштайн" найближчими днями. Також очікується оголошення додаткового пакету безпекової допомоги для України.
Радник Білого дому Джон Кірбі повідомив про майбутнє оголошення додаткової безпекової допомоги для України. Анонс нового пакету підтримки очікується протягом найближчих днів.
Глава ГУР підтвердив участь північнокорейських військових у війні проти України на території Курської області рф. За даними Білого дому, за останній тиждень КНДР втратила там близько тисячі військових.
Лідер КНДР оголосив про посилення антиамериканської політики під час п'ятиденного пленуму Трудової партії. Експерти вважають малоймовірним відновлення переговорів між Кімом і Трампом через підтримку КНДР війни росії проти України.
За даними Джона Кірбі, за тиждень у Курській області загинула або поранена тисяча військових КНДР. Північнокорейські солдати здійснюють "масові атаки піхоти без підтримки" та піддаються "промиванню мізків".
Білий дім має дані про можливу причетність російської ППО до падіння літака Azerbaijan Airlines у Казахстані. Авіакомпанія призупиняє польоти до 10 міст РФ через "зовнішнє втручання" в катастрофу.
Білий дім підтвердив переміщення північнокорейських військових на передову для участі в бойових діях в Україні. За даними Джона Кірбі, КНДР вже втратила кілька десятків солдатів убитими та пораненими.
Дональд Трамп назвав "дурним" рішення Байдена дозволити Україні використовувати американську зброю для ударів по території РФ. Білий дім підкреслив, що рішення ухвалювалося після тривалих обговорень.
Адміністрація Байдена пришвидшує постачання зброї Україні через побоювання зміни політики після можливої перемоги Трампа. США також закликають Україну знизити призовний вік для поповнення військових ресурсів.
США та Франція планують оголосити про двомісячне припинення вогню на північному кордоні 26 листопада. Ізраїль погодився на компроміс, де США контролюватимуть угоду, а Франція матиме другорядну роль.
Координатор Ради нацбезпеки США Джон Кірбі офіційно визнав зняття обмежень на удари ЗСУ по території рф ракетами ATACMS. Байден схвалив використання Україною цих ракет для атак у росії, попри погрози москви.
28 жовтня делегація Південної Кореї представить НАТО інформацію про розгортання військ КНДР на території рф. Після засідання генсек НАТО Марк Рютте проведе прес-конференцію.
Білий дім підтвердив відправку 3000 північнокорейських військових до росії. США заявили, що у разі їх участі у війні проти України, вони стануть законними цілями для ЗСУ.
США підтримують План перемоги президента України Зеленського, але все ще обговорюють деталі. Кірбі наголосив, що мир має бути визнаний Зеленським та українським народом.
До Ізраїлю прибула передова група американських військових та компоненти системи THAAD. Розгортання підкреслює відданість США захисту Ізраїлю та американців від можливих ракетних атак Ірану.
Президенти США та України проведуть зустріч у рамках засідання Контактної групи з питань оборони України. Вони обговорять прогрес консультацій та координуватимуть додаткову допомогу Україні з міжнародними партнерами.
Під час візиту до США Зеленський окреслив план перемоги та просив дозволу на використання ракет великої дальності.
Президент США Джо Байден виступить на 79-му засіданні Генасамблеї ООН наступного тижня. Він говоритиме про війну в Україні та інші глобальні проблеми, підтверджуючи лідерство Америки на світовій арені.
Адміністрація Байдена відкрита до надання Україні крилатих ракет дальнього радіуса дії JASSM для F-16. Це надасть ЗСУ можливість запускати ракети на відстань понад 320 км з винищувачів.
15 серпня Литва надіслала Україні чергову партію військової допомоги, що включає навантажувачі, причепи та розкладні ліжка. Загалом Литва надала Україні допомогу на понад 641 млн євро.
Радник з комунікацій Білого дому Джон Кірбі повідомив, що за інформацією США, росія переспрямовує в район Курська деякі підрозділи з регіонів в Україні чи поблизу неї.
Білий дім повідомив про "багатообіцяючий старт" переговорів у Катарі щодо припинення вогню в Газі. Проте, угоди ще не досягнуто, попереду багато роботи для звільнення заручників та допомоги цивільним.
США найближчими днями нададуть Україні додаткові пакети безпекової допомоги. Це підтвердив представник Білого дому після розмови міністрів оборони США та України про ситуацію на фронті та оборонні потреби.
Пентагон висловив занепокоєння щодо посилення співпраці росії з Іраном, КНДР і Китаєм у сфері озброєнь. Особливо турбує намір рф закуповувати зброю і боєприпаси в цих країнах для війни в Україні.
Іран погрожує атакувати Ізраїль за вбивство лідера ХАМАС, якщо переговори про припинення вогню в Газі зазнають невдачі. США та союзники намагаються переконати Іран послабити напруженість перед переговорами.