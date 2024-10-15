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До Ізраїлю прибули перші компоненти системи THAAD - Пентагон

Київ • УНН

 • 11809 перегляди

До Ізраїлю прибула передова група американських військових та компоненти системи THAAD. Розгортання підкреслює відданість США захисту Ізраїлю та американців від можливих ракетних атак Ірану.

До Ізраїлю прибули перші компоненти системи THAAD - Пентагон

До Ізраїлю прибула передова група американських військових та перші компоненти системи THAAD, повідомив у вівторок у заяві речник Пентагону Пет Райдер, пише УНН.

Деталі

"Учора, 14 жовтня, до Ізраїлю прибула передова група американських військовослужбовців та початкові компоненти, необхідні для експлуатації батареї THAAD (Terminal High-Altitude Area Defense). Найближчими днями до Ізраїлю продовжить прибувати додатковий американський військовий персонал та компоненти батареї THAAD. Батарея буде повністю готова до експлуатації у найближчому майбутньому, але з міркувань безпеки операцій ми не обговорюватимемо терміни", - ідеться в заяві речника Пентагону Пета Райдера.

"Розгортання батареї THAAD в Ізраїлі підкреслює відданість Сполучених Штатів захисту Ізраїлю та захисту американців в Ізраїлі від будь-яких атак балістичних ракет з боку Ірану", - зазначається у заяві речника Пентагону.

США перекинуть до Ізраїлю батарею ППО THAAD13.10.24, 19:55 • 23876 переглядiв

Довідково

THAAD - протиракетний комплекс рухомого наземного базування для висотного заатмосферного перехоплення балістичних ракет середньої дальності.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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